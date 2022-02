Prezydent Duda w Kijowie: Apelujemy do Rosji o pokój i spokój [WIDEO]

Przybyliśmy z prezydentem Litwy do Kijowa na znak solidarności z Ukrainą; powinna obowiązywać zasada – „nic o Ukrainie bez Ukrainy”; apelujemy do Rosji o pokój i spokój – mówił w środę prezydent Andrzej Duda. Potępił też decyzję Rosji o uznaniu samozwańczych republik na Ukrainie. Prezydenci Polski i Litwy będą rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nt. sytuacji w związku z agresją Rosji na Donbas.

– To specyficzny moment w dziejach naszej współpracy jako prezydentów, to specyficzny moment także w historii Trójkąta Lubelskiego, który tworzą prezydenci naszych państw. I wierzę w to, że będą tworzyli niezależnie od tego, ile lat upłynie od dzisiejszego dnia – mówił Andrzej Duda na początku przemówienia w Kijowie, odnosząc się do agresji Rosji wobec Ukrainy.



Zaznaczył, że wraz z prezydentem Litwy przybył do Kijowa „na znak solidarności z prezydentem Ukrainy – naszym przyjacielem Wołodymyrem Zełenskim, zaprzyjaźnionym z naszymi narodami”. Zwrócił uwagę, że Ukraina „dzisiaj stoi wobec głębokiego kryzysu i groźby potężnej rosyjskiej agresji”.





„Apelujemy do Rosji o pokój”

– Polska wzywa Rosję do zaprzestania nielegalnych działań łamiących prawo międzynarodowe; wzywamy do deeskalacji i wycofania sił zgromadzonych wokół Ukrainy – zaapelował prezydent Polski.Zapewnił, że przywódcy państw Trójkąta Lubelskiego są w stałym kontakcie i konsultują się przed najważniejszymi spotkaniami i rozmowami ze światowymi przywódcami, w „myśl zasady, że nic o nas, bez nas i w myśl zasady – nic o Ukrainie, bez Ukrainy”.

Duda podkreślił, że Polska, Litwa i Ukraina sąsiadują z Rosją, która dzisiaj stanowi dla Ukrainy realne zagrożenie. – Ale dla nas jest także sąsiadem. Sąsiadem, do którego apelujemy o pokój i spokój – powiedział prezydent.



Jego zdaniem to bardzo ważny moment. – Kiedy wszyscy stąpają po cienkiej ścieżce pomiędzy pokojem i dalszym stabilnym rozwojem a wojną, która nie wiadomo dokąd zaprowadzi Europę, a może i świat. Miejmy to wszyscy na względzie – mówił.



Prezydent podkreślił, że strona polska potępia postępowanie rosyjskich władz. – Polska zdecydowanie potępia decyzję prezydenta Władimira Putina o uznaniu przez Federację Rosyjską samozwańczych „republik” na terytorium Ukrainy, tzw. donieckiej republiki ludowej i tzw. ługańskiej republiki ludowej. Oznacza to de facto odrzucenie przez stronę rosyjską porozumień mińskich, których Rosja była przecież sygnatariuszem – powiedział Andrzej Duda.





Jego zdaniem trudno inaczej to odczytywać niż jako agresywny krok, który stanowi kolejne złamanie prawa międzynarodowego przez Rosję. – Decyzja ta stanowi jawne i bezsprzeczne podważenie integralności terytorialnej Ukrainy i suwerenności Ukrainy – wskazał.

– Wzywamy Rosję do deeskalacji i wycofania sił wojskowych skoncentrowanych wokół granic Ukrainy i o natychmiastowe powstrzymanie się od dalszych działań zbrojnych – powiedział Andrzej Duda w Kijowie.





„Ukraina zasługuje na status państwa kandydującego do UE”

�� Spotkanie Prezydenta RP z zespołem ​​dyplomatycznym w Ambasadzie RP w Kijowie.



Podkreślił, że „nie ma miejsca na tworzenie stref wpływów we współczesnym świecie; Ukraina zasługuje na przyznanie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej”. Zadeklarował, że wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą będzie podejmował działania, by tak się stało.Prezydent wyraził ze strony Polski „pełne poparcie dla Ukrainy”. Wezwał „przedstawicieli Federacji Rosyjskiej do zaprzestania nielegania działań rażąco naruszających podstawowe zasady prawa międzynarodowego”. – We współpracy z partnerami podejmujemy wszelkie niezbędne i przewidziane normami prawa międzynarodowego kroki na rzecz wsparcia integralności terytorialnej Ukrainy – oświadczył.– Agresja strony rosyjskiej musi spotkać się ze zdecydowaną i wszechstronną reakcją społeczności międzynarodowej, w tym w postaci poważnych sankcji politycznych i ekonomicznych – dodał.