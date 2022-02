Premier Morawiecki w TVP World: Rosja wprowadza taktykę salami [WIDEO]

Kreml próbuje ustanowić nowy polityczny porządek, w którym brutalna siła bierze górę nad prawem, pokojem i demokracją, co jest niezwykle niepokojące – mówi premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla TVP World. Szef polskiego rządu domaga się „natychmiastowego uderzenia sankcjami” w rosyjski reżim.

Premier Morawiecki w wywiadzie dla TVP World, anglojęzycznego kanału informacyjnego Telewizji Polskiej, wyraźnie zaznaczył, że „integralność terytorialna Ukrainy nie może być kwestionowana”, a agresja Rosji oznacza łamanie prawa międzynarodowego i próbę ustanowienia „nowego porządku”.





„Rosja może nie zatrzymać się na dwóch republikach”

Różnice w podejściu do sankcji

– Obawiam się, że Rosja rozpoczęła swoją taktykę krojenia salami, to znaczy że nie poprzestanie na dwóch republikach, ale pójdzie dalej na zachód – powiedział premier, odnosząc się do obecnych wydarzeń na Ukrainie.W poniedziałek Władimir Putin poinformował o uznaniu przez Rosję dwóch separatystycznych „republik ludowych” – donieckiej i ługańskiej – za niepodległe. We wtorek otrzymał zgodę od parlamentu na użycie sił zbrojnych Rosji poza granicami kraju.We wtorek premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z kilkoma przywódcami UE na temat Ukrainy. Powiedział, że dotychczasowe działania Rosji powinny wystarczyć do uruchomienia ostrego pakietu sankcji – z czym zgadzają się pozostali unijni liderzy.Wśród państw członkowskich UE występują jednak różnice w podejściu, a część z nich nie popiera tak ostrych sankcji, za jakimi przekonuje od początku Polska.

Ale czasu jest coraz mniej. Rosja wkroczyła już do separatystycznych regionów Ukrainy, a jedność co do charakteru sankcji musi być osiągnięta jak najszybciej – podkreśla w wywiadzie dla TVP World polski premier.





Napływ uchodźców z Ukrainy?

Mówiąc o ustaleniach wtorkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, premier Morawiecki wspomniał o pomocy materialnej dla Ukrainy, w tym o broni i dronach, a także o ewentualnej pomocy humanitarnej.W tym kontekście szef rządu ostrzegł zachodnich sojuszników przed falą uchodźców, którzy uciekają z terenów zagrożonych przez Rosję. Był to również jeden z powodów zwołania spotkania Bukareszteńskiej Dziewiątki, ponieważ kraje zrzeszone w tej grupie znajdują się na wschodniej flance NATO i będą pierwszym celem dla ukraińskich uchodźców.