Ekspert: Gdyby nie inwazja Rosji na Ukrainę, złoty byłby mocniejszy

Gdyby nie ryzyko konfliktu między Rosją a Ukrainą, złoty mógłby być o ok. 4-5 gr mocniejszy w stosunku do euro, biorąc pod uwagę dotychczasowy i prognozowany wzrost stóp procentowych – powiedział analityk Biura Maklerskiego mBanku Rafał Sadoch.

Kurs euro w złotych w środę ok. godziny 12 wynosił nieco ponad 4,54 zł, co oznacza niewielkie, bo nieprzekraczające 0,1 proc. osłabienie naszej waluty. Dolar kosztował nieco ponad 3,99 zł, co oznacza lekkie, 0,2-proc. umocnienie naszej waluty.



Ale zdaniem analityka Biura Maklerskiego mBanku Rafała Sadocha widoczna stabilność złotego w stosunku do euro - wspólna waluta w ciągu ostatnich kilku dni utrzymuje się w przedziale 4,53-4,55 zł - wcale nie oznacza odporności złotego na sytuację wokół Ukrainy.



– Biorąc pod uwagę to, jak rosły stopy procentowe w Polsce i jak jeszcze będą rosły, to jest spore pole do aprecjacji złotego. Mogę sobie wyobrazić, że złoty byłby teraz ok. 4-5 gr wyżej w stosunku do euro, tymczasem cały czas utrzymuje się blisko 4,55 zł za euro – powiedział Rafał Sadoch.



Wskazał, że dodatkowym skutkiem jest większa zmienność kursu złotego.



– Im bliżej potencjalnego konfliktu, tym większe ryzyko. Widać, że parkiety europejskie są bardziej wrażliwe na sytuację niż giełdy w USA, co wynika z potencjalnych implikacji dla gospodarek w Europie, choćby ze względu na ceny gazu. My jesteśmy jeszcze bardziej wrażliwi, spadamy mocniej niż reszta, jeśli pojawiają się negatywne informacje, a jeśli mamy do czynienia z poprawą, to rośniemy mocniej niż reszta – powiedział analityk mBanku.



W środę na giełdach Europy Zachodniej główne indeksy rosły – francuski CAC ok. godz. 12 rósł o 1,2 proc., a niemieckie DAX o tej godzinie był o 0,82 proc. wyżej.

źródło: pap

– To, co się działo wczoraj i co dzieje się dzisiaj, to odreagowanie po poniedziałkowej przecenie. Rynek uznał, że sankcje są niedostatecznie silne, bo one wprawdzie uderzają w poszczególne osoby i odcinają Rosję od zewnętrznego finansowania, ale nie będą miały daleko idących skutków dla gospodarki., bo sytuacja jest nadal napięta; nie będzie rozmów między USA a Rosją, wiec nie ma co liczyć na rozwiązania dyplomatyczne. Zapewne przyjdą kolejne napięcia, które będą sprzyjały większej zmienności – powiedział Rafał Sadoch.Na tym tle główny indeks warszawskiej giełdy -poziomu otwarcia. Tymczasem nawet rosyjska giełda notowała wzrosty.