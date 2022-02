Zadali te same pytania Rosjanom i Ukraińcom. Zaskakujące wyniki sondażu 

Dwa razy więcej Rosjan (50 proc.) popiera użycie siły zbrojnej przez Moskwę w celu niedopuszczenia członkostwa Ukrainy w NATO, niż się temu sprzeciwia. W przypadku Ukrainy siedmiu na dziesięciu respondentów uznało za niewłaściwe użycie przez Rosję wojska w tym celu. W obu krajach zadano te same pytania, m.in. o postrzeganie przywódców Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, stosunek do ZSRR czy „narodową jedność” Rosji i Ukrainy.

Sondaż na zlecenie CNN przeprowadzono wśród ponad 1 000 respondentów z każdego z krajów w dniach 7-15 lutego – a więc jeszcze przed rozpoczęciem militarnej inwazji Rosji oraz uznaniem przez Władimira Putina niepodległości tzw. republik ludowych – donieckiej i ługańskiej.



Badanie ujawnia wyraźne różnice w postrzeganiu przez Rosjan i Ukraińców wielu aspektów obecnego konfliktu.





Siłą „zjednoczyć” Rosję i Ukrainę?

Rosjanie nie wierzą w rosyjskie wojska w Donbasie

Tylko jedna czwarta Rosjan (25 proc.) jest przeciwna użycie siły zbrojne, by zablokować wstąpienie Ukrainy do NATO – takie działania popiera jednak aż 50 proc. Rosjan. Sondaż wykazał również, że więcej Rosjan uważa, że użycie siły zbrojnej „w celu zjednoczenia Rosji i Ukrainy” byłoby złym posunięciem, ale różnica jest niewielka. 43 proc. Rosjan jest zdania, że agresja zbrojna przeciwko Ukrainie w celu przyłączenia jej do Rosji byłaby błędem, podczas gdy 36 proc. uważa to za słuszne.Siedmiu na dziesięciu Ukraińców uznało za niewłaściwe użycie przez Rosję wojska w celu niedopuszczenia przystąpienia Ukrainy do NATO (70 proc.) oraz zjednoczenia obu krajów (73 proc.).Sondaż pokazuje również, że Rosjanie i Ukraińcy mają zdecydowanie odmienne poglądy na temat relacji pomiędzy oboma krajami i ich mieszkańcami. Prezydent Władimir Putin forsuje pogląd, że oba narody stanowią jedność. Sondaż CNN wykazał, że dwie trzecie Ukraińców uważa się za odrębny naród, podczas gdy po drugiej stronie granicy jest dokładnie odwrotnie – dwie trzecie Rosjan twierdzi, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród.

W badaniu obywatelom obu państw zadawano identyczne pytania. Ich wyniki w wielu przypadkach są zaskakujące:



Rosjanie i Ukraińcy mają różne opinie co do obecności wojsk rosyjskich w Donbasie: trzy czwarte Ukraińców (73 proc.) uważa, że stacjonują tam rosyjscy żołnierze, podczas gdy takiego samego zdania jest zaledwie co piąty Rosjanin (19 proc.)*.



Dwie trzecie (64 proc.) Rosjan twierdzi, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród. Odwrotna sytuacja ma miejsce po drugiej stronie granicy, gdzie nieco ponad jedna czwarta (28 proc.) respondentów zgadza się z tym stwierdzeniem, podczas gdy dwie trzecie (66 proc.) uważa, że tak nie jest.





Różnica między wschodem a resztą Ukrainy

Zmiana granic? Rosjanie – tak, Ukraińcy – nie

Na wschodzie Ukrainy mieszka większy odsetek osób (45 proc.), które uważają się za „jeden naród” z Rosjanami, niż na zachodzie, ale nawet tam nie jest to pogląd dominujący, jak w Rosji (64 proc.).Większość Rosjan (54 proc.) twierdzi, że– choć jedna trzecia (34 proc.) sądzi, że powinny być jednym. Pozostałe 12 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat. Ukraińcy w przeważającej większości uważają, że Rosja i Ukraina powinny być dwoma odrębnymi państwami – twierdzi tak 85 proc. z nich, 9 proc. jest zdania, że powinny być jednym państwem, a 6 proc. odpowiedziało, że nie wie.W kwestii zmiany granic obu państw, tak aby obszary Ukrainy – na których ludzie mogą „identyfikować się” bardziej jako Rosjanie niż Ukraińcy – mogły formalnie stać się częścią Rosji: dwie trzecie Rosjan (68 proc.) poparłoby takie rozwiązanie, a 8 proc. byłoby temu przeciwnych, podczas gdy dwie trzecie Ukraińców (64 proc.) jest temu przeciwnych, a 13 proc. popiera taką zmianę.Siedmiu na dziesięciu Rosjan (71 proc.) uważa,, a jeden na dziesięciu (9 proc.) jest przeciwnego zdania, Ukraińcy natomiast są podzieleni po równo – 34 proc. postrzega go pozytywnie, a 35 proc. – negatywnie. Pozostali mieszkańcy obu krajów są neutralni lub niezdecydowani w tej kwestii.

Z uwzględnieniem różnych grup wiekowych, na pytanie o Związek Radziecki zadane na Ukrainie, 41 proc. osób w wieku 55 lat i starszych odpowiedziało, że był on zjawiskiem pozytywnym, z czym zgadza się tylko jedna czwarta (23 proc.) osób w wieku od 18 do 34 lat.





Zełenski „przyjazny” i „pragmatyczny”, Putin... no właśnie

Większość patrzy optymistycznie

źródło: CNN, portal tvp.info

Wybierając z listy dziewięciu cech Rosjanie i Ukraińcy byli zgodni które z nich charakteryzują Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. „Silny” i „stanowczy” to drugie i trzecie miejsce wśród najpopularniejszych odpowiedzi dotyczących Putina, zarówno wśród Rosjan, jak i Ukraińców. Odpowiedzi pierwszego wyboru były diametralnie różne:Ukraińcy najczęściej opisywali swojego prezydenta jako „przyjaznego”, „mądrego”, „pragmatycznego” i „odpowiedzialnego”, podczas gdy Rosjanie najczęściej określali Zełenskiego jako „niebezpiecznego”, „mądrego” oraz „przyjaznego” i „pragmatycznego”, jednak dwie ostatnie odpowiedzi nie mieszczą się w przyjętym marginesie błędu statystycznego. Większość osób w obu krajach przypisało Putinowi więcej cech niż Zełenskiemu, co temu pierwszemu dało wyższe wyniki przy większości cech.Większość mieszkańców obu krajów (57 proc. Rosjan i 61 proc. Ukraińców) określiła się jako optymistycznie patrzących w przyszłość swoją i swoich rodzin, natomiast mniej więcej jedna trzecia Rosjan i Ukraińców (odpowiednio 37 proc. i 32 proc.) ma pesymistyczne odczucia.Savanta ComRes przepytała 1021 osób w wieku od 18 lat i starszych w Rosji oraz 1075 osób w wieku od 18 lat na Ukrainie. Dane zebrano tak, aby były reprezentatywne dla populacji rosyjskiej i ukraińskiej pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania. Margines błędu wynosi +/- 3,1 punktu procentowego dla Rosji oraz +/- 3 punkty procentowe dla Ukrainy dla danych ogólnokrajowych.