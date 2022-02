Caritas Polska uruchamia pomoc dla Ukrainy

Caritas Polska przekazała 100 tys. zł na bieżące działania kryzysowe ukraińskich Caritas i ogłosiła zbiórkę. Wśród najpilniejszych potrzeb są żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej – mówi dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki.

– Kryzys na Ukrainie staje się coraz większy, dlatego chcemy pomóc; wiemy co trzeba zrobić, wysłaliśmy już pomoc w wysokości 100 tys. zł dla naszych sąsiadów z Caritas Ukraina Kościoła Greckokatolickiego i Caritas-SPES Kościoła Rzymskokatolickiego. Środki będą przeznaczone na zabezpieczanie bieżących przygotowań do sytuacji kryzysowej w placówkach objętych wsparciem organizacji. Prosimy o wsparcie – dodaje ks. Iżycki.



Wpłat można dokonywać na stronie caritas.pl, można też wysłać SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT).



Od 17 lutego odnotowano wielokrotne ostrzały prowadzone przez prorosyjskie oddziały okupacyjne, łamiące zawieszenie broni wzdłuż linii kontaktowej w obwodzie ługańskim. 22 lutego wojska rosyjskie wkroczyły do Ukrainy.

W Stanicy Ługańskiej, na terytorium kontrolowanym przez rząd Ukrainy, uszkodzeniu uległo miejscowe przedszkole. Wszystkie dzieci zostały bezpiecznie ewakuowane. Zniszczeniu uległa także infrastruktura komunalna –Ostrzelano również wieś Worobijiwkę, położoną 16 km od linii konfliktu. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej. Inne osady dotknięte ostrzałem to Maryinka, Krasnohoriwka, Pisky, Vodiane. Kilku cywilów zostało rannych.