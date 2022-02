Dramat Polaków na Zanzibarze. Wojsko, walka o agregat i nowe oświadczenie właściciela

Równo rok temu na własne oczy obserwowałem, jak wręcz niewyobrażalnie sprawnie działają ośrodki Pili Pili na Zanzibarze. Tymczasem od kilkunastu godzin internet zalewa fala niepokojących wpisów, zdjęć i filmów. Auto polskiego biznesmena zdewastowano, szkoły kitesurfingu i nurkowania ogłosiły upadłość, a turyści z Polski walczą o agregat prądotwórczy. „Ambasada RP w Dar es Salaam monitoruje sytuację Polaków będących gośćmi oraz pracownikami hoteli” – przekazało portalowi tvp.info biuro prasowe MSZ. Tymczasem właściciel Pili Pili Wojciech Żabiński wydał nowe oświadczenie.

Gdy w ubiegłym roku większość turystycznych kierunków była zamknięta przez restrykcje covidowe, Zanzibar przeżywał prawdziwy boom. Bilety akurat do Dar es Salaam miałem kupione już rok wcześniej, więc moja podróż na rajską wyspę również odbyła się bez przeszkód.



Wszystko niskobudżetowo organizowałem na własną rękę i nie nocowałem w obiektach Wojciecha Żabińskiego, ale ponieważ wyspa nie jest duża, kilkukrotnie korzystałem z restauracji w hotelach Pili Pili czy szkółki Pili Pili Kite – tych samych restauracji, w których dzisiaj brakuje podstawowych produktów, i tej samej szkółki, której właściciele piszą dziś: „Kończymy działalność, nie chcemy utożsamiać się z polityką firmy, która jest oparta na kłamstwach, wyzysku oraz braku poszanowania dla klientów i pracowników”.



Spacerując po plażach Jambiani czy Paje natrafiałem na kolejne hotele polskiego biznesmena. Widząc je na własne oczy, można było zgłupieć. Dlaczego?



Polak wylatuje do Afryki i otwiera biznes. W „Dzień dobry TVN” chwali się, że kilka lat później ma już kilkanaście hoteli. Internauci twierdzą, że dzięki Pili Pili pobyt na rajskiej wyspie da się upolować za połowę zwykłej ceny. Przeloty przygotowuje Pili Pili Fly, a jedzenie można kupować za Pili Coiny.



Na Instagramie kolejne gwiazdy (Barbara Kurdej–Szatan, Anna Dereszowska, Magdalena Różdżka, Natalia Kukulska, Małgorzata Socha i wiele innych) chwalą się zdjęciami w hotelach Pili Pili i lekcjami nurkowania w Pili Pili Dive. Co więcej, biznesmeni z Polski zaczęli inwestować w kolejne nieruchomości, które za ich pieniądze stawiało Pili Pili, a które miały przynieść ogromny zysk obu stronom.



Wyglądało to jak sen. W sieci pojawiały się komentarze, że to nie może być prawda. Jedni sugerowali, że wygląda to jak piramida finansowa, inni alarmowali, by nie inwestować pieniędzy w „afrykański” biznes.



Tym większe było moje zdziwienie, gdy na początku 2021 r. zwiedzałem Zanzibar i z ciekawości podjechałem pod kilka hoteli Polaka. W hotelowych basenach na drugim końcu świata rzeczywiście bawiły się tłumy rodaków. Przy barze faktycznie widziałem gwiazdy „Top Model”, znane aktorki i modelki. Wieczorne tańce rzeczywiście prowadziła Iwona Pavlović, a turyści kupowali posiłki za pomocą Pili Coinów. Zjadłem dobry obiad i pływałem z polskimi instruktorami na kitesurfingu.



Jednak coś mi „śmierdziało”; było to niewyobrażalne i dziwne, ale działało i wszyscy byli zachwyceni.





Co dziś dzieje się na Zanzibarze?

Żabiński zabiera głos

Twórca kompleksu Wojciech Żabiński był bohaterem wielu programów, a media uwiarygadniały jego biznes. Dopiero kilka miesięcy po moim powrocie mężczyzna został „bohaterem” artykułu gazeta.pl pt. „Nieznana twarz Wojtka z Zanzibaru. Hotelarz skazany na więzienie”. Dziennikarze portalu ustalili, że przedsiębiorca hotelowy został skazany na dwa lata i dwa miesiące więzienia przez polski sąd, m.in. za oszustwo. Odwołał się od wyroku, ale wielu osobom zapaliła się czerwona lampka… choć inni nadal wykupywali wycieczki i korzystali z atrakcji Pili Pili.W ten wtorek właściciel spółki opublikował na Facebooku post, w którym poinformował, że do 4 czerwca odwołuje wszystkie przeloty i pobyty w hotelach sygnowanych marką. Część pracowników spółki otrzymała wypowiedzenia.Zobacz także: Zanzibar. Blisko 200 polskich turystów utknęło na lotnisku [WIDEO] Portal tvp.info zapytał o sprawę ministerstwo spraw zagranicznych. „Ambasada RP w Dar es Salaam monitoruje sytuację Polaków będących gośćmi oraz pracownikami hoteli Pili Pili na Zanzibarze.– czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.„Na ten moment jest udzielane wsparcie przede wszystkim informacyjne, nie wykluczamy jednak innych działań w zależności od rozwoju sytuacji” – podkreślono.Zdaniem Polaków, którzy są teraz na Zanzibarze, przedsiębiorca hotelowy zniknął z wyspy. Zamieszczane w sieci zdjęcia pokazują zostawione na miejscu jego zdewastowane auto, które mieli zniszczyć miejscowi – lokalni pracownicy domagający się wypłacenia im zaległych pensji.„Zwiał i nie wróci” – piszą internauci. „Nie łudzę się, że mój wyjazd się odbędzie” – dodają ci, którzy wykupili wycieczkę na wakacje w lipcu i sierpniu. Ich zdaniem właściciel przebywa teraz w RPA lub Kolumbii, a interes upadnie.Co ciekawe, sam Żabiński jeszcze kilka dni temu wrzucał filmiki z plaży w Jambiani. Teraz nie ujawnia miejsca pobytuale dalej zamieszcza posty na Facebooku.W środę rano napisał: „Szanowni państwo, aktualnie przebywający w obiektach Pili Pili. Sytuacja jest stabilna, ale daleka od komfortu, który powinien towarzyszyć wakacjom. Aktualnie lokalni managerowie, pracownicy, dostawcy robią wszystko, aby sytuacja wróciła do w pełni stabilnej i aby poprawić państwa komfort pobytu”.Zapewnił, że pierwsze dostawy już trafiły do hoteli, a kolejne będą pojawiać się stopniowo w najbliższych dniach. „Nie chcę teraz tłumaczyć się, jak również, co oczywiste, przepraszać, bo na to przyjdzie niebawem czas, ale– napisał.

Dramatyczne wpisy, wojsko i spory z miejscowymi

„Menadżerowie płaczą, obsługa mega zestresowana”

Choć Zanzibar jest pełen luksusowych hoteli, to nadal Afryka. Często zdarza się, że wyłączany jest prąd. Nie ma wtedy światła, ciepłej wody ani internetu. Każdy szanujący się obiekt wydaje więc tysiące dolarów, aby w chwili odłączenia energii zapewnić swoim gościom odpowiedni komfort. Walka o zatrzymanie agregatu, z perspektywy osoby siedzącej w Warszawie czy w Krakowie może więc brzmieć absurdalnie, ale dla osób przebywających teraz w Tanzanii z pewnością nie była powodem do żartów.



„Opłaciliśmy obsługę, żeby została z nami. Dwa hotele zrobiły zrzutkę na personel, żeby tylko nie zniknęli” – relacjonują w sieci obecni na miejscu Polacy.



„Wojsko weszło do obiektu, menadżerowie płaczą, obsługa mega zestresowana, uspokajają nas, wynoszą gastronomię, z niektórych obiektów obsługa pouciekała” – dodają kolejni. „Hej, będę jutro od rana ogarniała, jakie są opcje powrotu z Zanzi dla moich rodziców” – informują się nawzajem zastanawiając, czy starać się przeczekać do końca pobytu, czy próbować szybciej opuścić wyspę.



Pojawiają również również wpisy o tym, że sytuacja w niektórych obiektach faktycznie została opanowana. Woda i jedzenie znów są dostępne, a część personelu pracuje normalnie.

Co bardzo ważne, MSZ poinformował, że według zapewnień właściciela firmy Pili Pili i polskiej linii czarterowej Enter Air najbliższe zaplanowane czartery mają się odbyć zgodnie z planem.



Linia lotnicza Enter Air zakomunikowała w mediach społecznościowych, że rejsów nie odwołuje. „Informujemy, że rejsy zamówione przez Pili Pili na najbliższe dni tj. 26 i 27.02.2022 roku oraz 5.03.2022 roku są planowane wyłącznie na trasie Zanzibar-Warszawa” – napisano.



To kluczowe informacje, bo wskazują, że bezpieczeństwo Polaków obecnych na miejscu i ich powrót do kraju nie są zagrożone.



Zupełnie inaczej wygląda sprawa ewentualnego odzyskania pieniędzy przez tych, których wyjazdy mogą się nie odbyć. Spółki Żabińskiego prowadzone są bowiem z ominięciem prawa turystycznego – Pili Pili Club oraz Pili Pili Fly w rozumieniu polskiego prawa nie są ani touroperatorami, ani organizatora turystyki. W styczniu obie spółki otrzymały zakaz wykonywania działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych – opisywał serwis Wasza Turystyka. Tę decyzję podtrzymało Ministerstwo Sportu i Turystyki.



Prezes Turystycznej Organizacji Otwartej Alina Dybaś nie kryła zdziwienia modelem funkcjonowania Pili Pili. Podkreślała, że jeśli firma nie podlega Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu i Turystycznemu Funduszowi Pomocowemu, w razie awarii lub kłopotów konsumenci nie są chronieni i nie wiadomo, kto ma ponosić odpowiedzialność za konsekwencje.



Firma proponuje, że odwołane rezerwacje będzie można zrealizować po 4 czerwca. Nie ma przy tym obowiązku zwrotu wpłat z powodów opisanych już wcześniej – nie jest zarejestrowanym organizatorem podróży turystycznych. Oferuje jedynie zwrot płatności w formie Pili Coinów – wirtualnej waluty, której nie można wymienić na złotówki.







Co dalej?

„Przez rok swojego pobytu na Zanzibarze widziałem setki szczęśliwych z pobytu tutaj gości. Gdy dowiedziałem się o sytuacji prawnej firmy i właściciela, natychmiast odszedłem. Bardzo współczuję wszystkim oszukanym, brak mi słów” – podkreśla teraz na Twitterze Żelisław Żeżyński. Znany dziennikarz sportowy rok temu rzucił pracę w Polsce i przeniósł się na Zanzibar, by pracować dla Pili Pili.



Jak przekazał w środę w mediach społecznościowych, do Polski wróci w kwietniu, ze względu na rok szkolny dzieci. „Odszedłem ze skutkiem natychmiastowym w styczniu. Choć wierzyłem, że wszystko wróci do normy” – zaznacza. W sieci nie odniósł się do naszych pytań, czy wie, gdzie jest teraz właściciel spółki.



Sam Żabiński prosi z kolei o cierpliwość: „Musimy doszlifować, zmienić Pili Pili, aby ponownie stało się brylantem pełnym zalet”. Jak zapewnia, spółka ma już nowego inwestora, który pomoże postawić firmę na nogi.



Liczba osób, które wierzą w te zapewnienia, w ostatnich dniach drastycznie jednak spada.



Gdy dowiedziałem się o sytuacji prawnej firmy i właściciela natychmiast odszedłem.

Polacy, którzy zapłacili po kilkanaście tysięcy złotych za wycieczki na najbliższe miesiące, szturmują banki, komisariaty i prokuraturę. Chcą wiedzieć, czy da się odzyskać przelane pieniądze i jakoś wycofać z umowy.Na Facebooku profil społeczności Pili Pili „Życie na Zanzibarze” obserwuje ćwierć miliona internautów. Ich zdaniem dyskusja w tym miejscu jest moderowana a nieprzychylne komentarze usuwane, więc natychmiast powstają nowe grupy.„Życie na Zanzibarze 2, czyli Życie po Życiu” ma już niemal 3 tys. członków, „Oszukani przez PiliPili” – kolejny tysiąc, a już powstają kolejne grupy.Turyści na miejscu alarmują, że w obiektach pojawiała się policja i wojsko. Jak przekazał nam MSZ, według właściciela sieci hoteli Pili Pili wokół budynków hotelowych nie ma już wojska, a ochronę obiektów nadal zapewnia firma Pili Pili.Zobacz także: Panika na pogrzebie prezydenta Tanzanii. 45 osób zadeptanych To niezwykle ważne, bo Zanzibar to nie tylko rajska wyspa.Na miejscu nie brak historii o tym, że poza obiektami lepiej nie spacerować po zmroku, oraz ostrzeżeń, by nosić przy sobie jedynie niewielkie ilości gotówki.Nieraz (choć prawie wyłącznie nocą) para wracająca z dziećmi z restauracji do oddalonego o kilkaset metrów hotelu była zatrzymywana przez mężczyzn z maczetami i musiała oddać to, co miała przy sobie cennego. Informacje o tym, że właściciel kilkunastu hoteli mógł zbankrutować, a nawet uciec, stwarzała więc dla przebywających na miejscu turystów realne zagrożenie. Pojawienie się policji i wojska były więc dobrym sygnałem, że służby czuwają nad bezpieczeństwem gości z zagranicy.Fot. Internauci zalewają sieć tysiącami komentarzy i zdjęć (FB.com)„Mieliśmy dziś niezłą akcję. Przyjechali po agregat, niepłacony produkt. Udało nam się go obronić po prawie dwóch godzinach” – piszą w sieci obecni na miejscu Polacy.