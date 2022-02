Młodzi na wiecu PO: Chcą „tęczowych piątków”, „otwartej szkoły” i... zostać w domu [WIDEO]

Posłowie PO zorganizowali kolejny protest przeciwko nowelizacji przepisów prawa oświatowego. Ustawa, określana przez nich mianem Lex Czarnek, nadal czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. We wtorek przed Pałacem Prezydenckim politycy oddali głos także młodzieży. – Niewyobrażalne, że w XXI wieku, w zimę, o godz. 17 młodzież, zamiast siedzieć w domu, musi wyjść na ulicę – grzmiał jeden z młodych uczestników manifestacji.

We wtorek przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyło się „wysłuchanie publiczne” w sprawie nowelizacji prawa oświatowego, którego odrzucenia domagają się od Andrzeja Dudy politycy opozycji.





Chcą „otwartej szkoły” i... zostać w domu

Przed Pałacem Prezydenckim domagamy się weta. 71% rodziców chce weta, młodzi są jednoznaczni, nauczyciele chcą odchodzić z zawodu. Walczymy o szkołę otwartą i tolerancyjną.

Jako społeczeństwo dostrzegamy zagrożenia #LexCzarnek. Czy dostrzeże je również Prezydent Andrzej Duda? pic.twitter.com/ncsbqZsBU1 — Małgorzata Tracz (@GoTracz) February 22, 2022

�� Warszawa. Przed Pałacem Prezydenckim. Konsultacje publiczne/uliczne/merytoryczne/prawdziwe. @prezydentpl vetuj!

Edukacja to podstawa dobrej przyszłości! #LexCzarnek to bubel, który zniszczy szkołę! - mówili dziś uczniowie! pic.twitter.com/cCdc6LDeeB — Monika WIELICHOWSKA (@MWielichowska) February 22, 2022

„Powtórzę: w zimę, o 17!”

Okazuje się, że jednym z większych problemów jest to, iż "młodzież musi wychodzić z domu w zimę". �� pic.twitter.com/aFsGlUJykR — Dariusz Korolczuk (@copone1dak) February 22, 2022

Dzisiaj braliśmy udział w wysłuchaniu #LexCzarnek zorganizowanym przez posłanki i młodzieżówki Koalicji Obywawkiej✌️Mówimy głośno: #VETOdlaLexCzarnek‼️�� pic.twitter.com/4saCiXzOPu — SMD Warszawa (@SMDWarszawa) February 22, 2022

„Czarnek chce nam zabrać tęczowe piątki”

Dzisiaj pod Pałacem Prezydenckim w sprawie weta #LexCzarnek miałem okazję dodać parę zdań od siebie - trochę zestresowany potykałem się o język ale wyszło całkiem spoko

��✌️@SMDWarszawa pic.twitter.com/mRc4qyHf1n — Rumianek (@rumianek___) February 22, 2022

Oficjalnie wydarzenie zorganizowali reprezentanci młodego pokolenia: Młodzi Demokraci, Młodzi Nowocześni, Ostra Zieleń i Inicjatywa Młodych, ale na proteście chętnie fotografowali się liczni politycy Koalicji Obywatelskiej, w tym posłowie ugrupowania.Na transparentach widać było takie hasła, jak „Weto” czy „Szkoła otwarta, nie brunatna”.Głos zabierali także przedstawiciele młodszego pokolenia.– Niewyobrażalnym dla mnie jest moment, w którym w XXI wieku, w zimę, w – póki co – demokratycznym kraju młodzież zamiast siedzieć w domu, skupić się na nauce, skupić się na swoim dalszym rozwoju i wykształceniu, musi wyjść na ulicę. Jeszcze raz to podkreślę, bo to ważne: w zimę, o 17; i upominać się o swoje prawa – mówił nastolatek, argumentując żądanie prezydenckiego weta.Mikołaj Rumianek ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci (młodzieżówka Platformy Obywatelskiej) oceniał, że ustawa wprowadza „indoktrynację do szkół, zgodną z poglądami PiS”.– Rękami kuratorów minister (edukacji, Przemysław) Czarnek chce zlikwidować w szkołach takie akcje jak