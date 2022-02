Oburzająca decyzja sędzi z Szamotuł. „Iustitia zareaguje na łamanie praworządności?”

Sędzia Kinga Wieczorek-Przybylska z Szamotuł prawomocnie umorzyła śledztwo ws. mobbingu w koncernie Amica – donosi „Gazeta Wyborcza”. Wskazuje, że sędzia pominęła część zeznań pracowników i kłamała. „Czy stowarzyszenie Iustitia zareaguje na kolejny przykład łamania praworządności przez sędziów?” – pyta aktywista Jan Śpiewak. Wieczorek-Przybylska jest związana z tą organizacją i kwestionowała powoływanie części sędziów.

Gazeta, która opisuje sprawę, zaznacza, że z jej dziennikarskiego śledztwa wynika, iż w fabryce Amiki „mobbingowano pracowników, a jedna z ofiar, Ilona Pujanek, odebrała sobie życie”. Mobbing – podkreślono – potwierdzili sędziowie z Poznania.



Jak czytamy, prokurator Agnieszka Bielicka z Szamotuł, podobnie jak sędzia Wieczorek-Przybylska, nie dostrzegły mobbingu w Amice; prokurator zeznania pracowników nazwała „subiektywnymi odczuciami”.



W czwartek sędzia z Szamotuł zajmowała się zażaleniem na umorzenie postępowania. Według „GW” sędzia w trakcie posiedzenia straszyła córkę zmarłej Ilony Pujanek więzieniem, „jeśli opowie komuś cokolwiek z sali rozpraw” i ostatecznie zgodziła się z decyzją o umorzeniu sprawy.



W sporządzonym uzasadnieniu Wieczorek-Przybylska pisze, że „nie ma obiektywnych dowodów wskazujących jednoznacznie, że Ilona Pujanek odebrała sobie życie z powodu mobbingu”. Sugeruje też – zauważa gazeta – że Pujanek mogła zabić się z przyczyn osobistych.

„Takiej wersji zaprzeczały jednak zeznania córki i przyjaciółek zmarłej, a także współpracowniczek z działu montażu. Świadkowie ci potwierdzili, że Ilona panicznie bała się powrotu do pracy, bo przełożony naśmiewał się z niej i złośliwie przerzucał do trudniejszych zadań, z którymi sobie nie radziła” – czytamy w gazecie, która podkreśla, że do tego w uzasadnieniu sędzia w ogóle się nie odniosła.



Dalej autor tekstu podkreśla, że dwaj sędziowie z Poznania w dwóch wyrokach wprost stwierdzili, że do samobójczej śmierć kobiety przyczynił się mobbing w firmie. Jednak sędzia Wieczorek-Przybylska nie dostrzegła związku między samobójstwem i mobbingiem.



„Zrozumiałe jest, że żaden pracownik nie lubi zmieniania mu stanowiska pracy, jednakże było to usprawiedliwione i uregulowane w umowie o pracę, na co każdy pracownik podpisując umowę świadomie się godził i wskazany fakt nie może świadczyć o mobbingu w miejscu pracy" – napisała Wieczorek-Przybylska.



Sędzia uznała też, że nie mobbing nie był stosowany wobec innych pracowników fabryki. „Żaden ze świadków nie wskazał, aby przełożeni odzywali się w sposób poniżający czy obrażający w stosunku do pracowników" – pisze.

„Zebrany w sprawie cały materiał dowodowy nie daje podstaw do stwierdzenia, aby zachowanie przełożonych w firmie Amica wywołało u pracowników zaniżoną ocenę przydatności zawodowej lub poniżało czy ośmieszało pracownika" – uzasadnia sędzia.



Gazeta podkreśla, że to kłamstwa i przywołuje zeznanie Katarzyny K.: „(Mistrz) dokuczał mi odnośnie wyglądu. Widziałam raz, że dawał znaki ludziom z jego biura, że idę przez halę i się śmiał. Jestem osobą niepełnosprawną”.



Z kolei monterka Regina F. zeznała: „Nękał mnie, iż będzie mnie miał na oku oraz będzie mi robił jakieś testy na sprawność i szybkość. Gdy wracałam do domu, często płakałam. Bałam się go. Sprawiał wrażenie prezesa, który rządzi ludźmi. Widziałam niejedną osobę na montażu płaczącą z jego powodu. Gdy rozmawiałam z nim na osobności, był arogancki i niekulturalny”.



Do sprawy odniósł się na Twitterze aktywista Jan Śpiewak, który zwrócił uwagę, że sędzia Kinga Wieczorek-Przybylska jest związana z organizacją sędziów Iustitia. „Czy Iustitia zareaguje na kolejny przykład łamania praworządności przez sędziów?” – pyta.

Wyborcza opisuje jak sędzia z Szamotuł bezczelnie kłamie w obronie koncernu Amica i wydaje wyroki przeciwko nękanym pracownikom. Czy @JudgesSsp zareaguje na kolejny przykład łamania praworządności przez sędziów? pic.twitter.com/ioaDeYcLNq — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) February 23, 2022