Dziś protest AgroUnii w stolicy. „Rusofil sparaliżuje Warszawę”?

Dziś w Warszawie planowane są protesty rolników. Ruch w stolicy z pewnością zostanie sparaliżowany, bo planowany jest przejazd ciągnikami pod Pałac Kultury i Nauki. Wszystko dzieje się w momencie napiętej sytuacji międzynarodowej, gdy Rosja atakuje suwerenną Ukrainę, a protest organizuje znany z prorosyjskiej i antyukraińskiej postawy Michał Kołodziejczak – pisze w „Gazecie Polskiej Codziennie” Jacek Liziniewicz.

Michał Kołodziejczak to znany zwolennik otwarcia się na handel z Rosją. Podczas jednej z komisji sejmowych tak wspominał swoje relacje z partnerami ze wschodu. Podczas przemowy prawie płakał.



– Drży mi teraz głos, ale mam przed oczami Rosjan, z którymi moja rodzina handlowała od bardzo dawana, którzy przywozili pieniądze do Polski. My wspólnie z nimi potrafiliśmy budować ten kraj, budować naszą gospodarkę. Pan dzisiaj w Telewizji Polskiej mówi o dziwnych wpływach rosyjskich? O czym pan mówi? – pytał podczas sejmowej komisji rolnictwa Kołodziejczak.



Przy okazji karmił rolników propagandą antyukraińską. To regularny motyw. O ile Rosja jest dobra i nie stanowi zagrożenia, to skandalem jest handlowanie z Ukrainą. Kilka lat temu protestował przeciwko projektowi wspartemu z polskich środków, który zakładał założenie plantacji malin u naszych wschodnich sąsiadów.



– 70 tys. najlepszych sadzonek malin pojedzie na Ukrainę. Wy zdajecie sobie sprawę, co się dzieje? Jak będziecie je sadzić, to powiedzcie Ukraińcom, żeby pługa za głęboko nie wpuszczali, bo trafią na kości Polaków. I pewnie tymi samymi widłami będą sadzić, które wbijali w plecy Polakom. A wy dzisiaj ich finansujecie – wyrzucał Kołodziejczak podczas jednego ze spotkań.



W ubiegłym roku przekonywał również, że nawozy w Polsce są drogie nie dlatego, że koszty ich produkcji wzrosły wraz z cenami gazu dyktowanymi przez Rosję, ale dlatego, że polska produkcja wyjeżdża na Ukrainę.

#wieszwiecej Polub nas

W grudniu ubiegłego roku Kołodziejczak pytany o zagrożenia mówił, że nie jest jednym z nich Rosja, ale niezgoda w kraju. Co do wschodniego sąsiada miałby on jedną politykę: rozmawiania i rozluźniania się przy negocjacjach.– Ze wszystkimi sąsiadami trzeba żyć dobrze, to wie każdy rolnik i każdy gospodarz. Trzeba normalizować sąsiedzkie stosunki – mówił w Radio Plus Kołodziejczak.

Przez lata Kołodziejczak miał również osobliwych współpracowników na protestach. Pojawiali się na nich m.in. Andrzej Rybak (znany z palenia kukły Żyda, Sorosa) i Aleksander Jabłonowski. Nie wiadomo jacy jutro politycy będą wspierać Kołodziejczaka.



W ostatnich tygodniach brał on udział w konferencji prasowej z… Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Lider AgroUnii wcześniej mówił o Ludowcach „zdrajcy polskiej wsi”, którzy powinni zostać „zmieceni”.



Sympatycy Kołodziejczaka ruszają o 7:30 z Sochaczewa. Będą się poruszać kolumną ciągników i na 10:00 szacuje się rozpoczęcie wiecu przed Pałacem Kultury i Nauki.



Od 2018 roku Kołodziejczak wieści, że polskie rolnictwo upadnie.



Zobacz także: Michał Kołodziejczak. Kim jest lider protestów AgroUnii?