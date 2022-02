Premier Morawiecki: Tusk stoi na czele partii Nord Stream 2

Donald Tusk stoi na czele partii Nord Stream 2, ponieważ EPL, której częścią jest PO, to główny promotor gazociągu – powiedział premier Mateusz Morawiecki i wezwał Tuska do zrezygnowania z przewodniczenia EPL.

Na konferencji prasowej premier Morawiecki mówił, że w rozmowach w Brukseli mówił o konieczności przedyskutowania kwestii Nord Stream 2 w obliczu napaści Rosji na Ukrainę.



– Pan Donald Tusk stał na czele NS2; Europejska Partia Ludowa doprowadziła do powstania tego gazociągu. Niestety Tusk nic nie zrobił z tym, żeby temu zapobiec – wskazał Morawiecki.



Podkreślił, że dopiero „wielka presja ze strony amerykańskiej i państw bałtyckich powoduje dzisiaj, że Europa mówi po polsku w odniesieniu do Nord Stream 2.



– W odniesieniu do pakietu sankcji Europa mówi po polsku; to są nasze realne osiągnięcia, które mają łagodzić dalszy przebieg zdarzeń – dodał.

Morawiecki do Tuska: Apeluję, by zrezygnował

źródło: portal tvp.info

Morawiecki raz jeszcze potworzył, że Tusk „stoi na czele partii Nord Stream 2” i wezwał go do rezygnacji z przewodniczenia EPL.Premier wyjaśniał przy tym, że przez Ukrainę przebiega system głównych gazociągów o przepustowości ok. 130 mld m3, którymi Rosja pompowała do niedawna do Europy gaz.– Odcinając to Rosja może zaatakować Ukrainę, jeżeli nie ma alternatywnego źródła dostaw, to Rosja jest też zależna od tych dostaw, bo czerpie z nich dochody – wskazał.– Nord Stream 1 i Nord Stream 2 to są projekty EPL.– dodał Morawiecki i pytał: „Co Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej zrobił po zajęciu przez Rosję Krymu?”.– Czy wtedy wypracował jakieś sankcje? Nic, kompletny dramat. To właśnie dlatego ten niziutki poziom sankcji, które Rosja brała sobie za nic, spowodował, że dzisiaj możliwa jest kolejna agresja – oznajmił.Budowa gazociągu, który biegnie z Rosji do Niemiec na dnie Morza Bałtyckiego z ominięciem Ukrainy i Polski, została zakończona we wrześniu 2021 r. Nord Stream 2 musi jednak jeszcze zostać zatwierdzony do użytkowania przez organy regulacyjne Niemiec i UE. We wtorek kanclerz Niemiec Olaf Scholz podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania procesu zatwierdzania gazociągu Nord Stream 2.