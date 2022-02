USA ujawniły za dużo? Były dyrektor CIA analizuje zachowanie Putina

Putin pragnie sukcesu, ale to niekoniecznie jest tożsame z wojną i okupacją Ukrainy. Sukces może przyjść bez inwazji, kawałek po kawałku, aż do granicy z Polską – ocenia plany Rosji były agent CIA Burton Gerber. W rozmowie z magazynem „New Lines” ocenia, że Rosja jest na dobrej drodze do zajęcia większej części Ukrainy, choć mogły zaskoczyć ją działania Zachodu. Jego zdaniem „śmiała strategia informacyjna” Białego Domu i ujawnianie wszystkiego, co amerykański wywiad wie o harmonogramie rosyjskiej napaści na Ukrainę, mogło być błędem.

Czytaj więcej w raporcie: ;



Burton Gerber to były oficer prowadzący CIA, szef stacji w Moskwie i były szef sowieckiej sekcji amerykańskiego wywiadu. Przez wielu uważany jest za legendę Agencji – osobę, która wprowadziła profesjonalizm i mechanizmy, za pomocą których Stany Zjednoczone werbowały sowieckich agentów pod koniec zimnej wojny.





„Zimnowojenny” agent CIA o zmartwieniach Rosji

#wieszwiecej Polub nas

W rozmowie z magazynem „New Lines” były oficer CIA ocenia, że głównym zmartwieniem Władimira Putina jest wojna partyzancka, do której Amerykanie podobno szkolą Ukraińców.Z drugiej strony nie widzi zagrożenia dla Kremla w strategii informacyjnej administracji prezydenta USA Joego Bidena, polegającej na „ujawnianiu wszystkiego, co wpadnie jej w ręce ze strony rosyjskiej” – w tym planu ataku rosyjskich wojsk.– Z mojego punktu widzenia wygląda to bardziej na politykę Białego Domu niż na politykę wywiadu. A Putin może się tym nie przejmować, ponieważ sam może być autorem niektórych z tych przecieków. (...) Nie wiem, jakie są możliwości Amerykanów. Jestem pewien, że mają oni swoje zasoby w Rosji. Ale mogą one nie być tak dobre, jak się wydaje, jeśli Putin w efekcie współpracuje z nimi i rozpowszechnia dezinformację. I znowu, jaki jest rezultat tych przecieków? Świat jest w stanie najwyższego niepokoju, a to jest korzystne dla Putina, ponieważ takim światem może on zręczniej manipulować. Myślę, że nasza strona powiedziała zbyt wiele – uważa Gerber.

Ekspert zastanawia się też, co z niemiecką odpowiedzią na rosyjską agresję. Jego zdaniem deklaracja o wstrzymaniu certyfikacji Nord Stream 2 może nie być wystarczająca, bo Niemcy, które dobrze zna, mają „niemal mityczne podejście do Rosji, sięgające późnego średniowiecza”.



– Nord Stream 2 nie jest czymś przypadkowym. Wiele znaczy dla Niemców, a problem Bidena z NATO jeszcze się nie skończył – podkreśla były oficer CIA.





Doświadczenie Putina z KGB

źródło: newlinesmag.com

Zdaniem Gerbera Władimir Putin stosuje starą szkołę, którą wyniósł z pracy w KGB: dwuznaczności, niszczenia morale przeciwnika, powolnego podgrzewania konfliktu, który nigdy nie doprowadza do wrzenia, ale utrzymuje cały świat w niepewności.– Widzę, że Putin chce trzymać wszystkich, a zwłaszcza Europejczyków, w niepewności. Tak mu się podoba. Pozostawiając groźbę wojny czeka, aż ludzie będą mieli dość czekania, a ich deklarowane poparcie dla Ukrainy zacznie słabnąć. W ten sposób tworzy pęknięcia w NATO. (...) Jeśli te nastroje staną się wystarczająco silne, Putin wygra, bo będzie w stanie pokonać NATO w negocjacjach. Może Sojusz nie ma 30 różnych punktów widzenia, ale co najmniej cztery lub pięć; on je wykorzysta – konstatuje Gerber.