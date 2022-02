Nord Stream 2 jednak ruszy? Polityk nie wierzy w zapewnienia Niemiec: Zdemontować!

Kanclerz Niemiec ogłosił, że Niemcy wstrzymują certyfikację Nord Stream 2. – Obawiam się, że nałożone sankcje będą nie tylko nie wystarczające, ale mając na uwadze powiązania niemiecko-rosyjskie, zapewne nietrwałe – mówi portalowi tvp.info Rafał Bochenek, członek sejmowej komisji ds. energii. Przypomina, że politycy tacy jak Rafał Trzaskowski, latami zapewniali, że gazociąg to projekt prywatnych firm. – Jako rząd Zjednoczonej Prawicy przestrzegaliśmy przed tym – zaznacza.

Niemcy ogłosiły wstrzymanie certyfikacji Nord Stream 2. Co ciekawe, identyczne informacje obiegały media już kilka miesięcy temu. Zdaniem niektórych nie wydarzyło się więc nic nowego.



Część ekspertów ocenia jednak, że wówczas spór dotyczył uchybień administracyjnych, które rosyjska strona mogła łatwo przeskoczyć. „Obecna decyzja niesie większe konsekwencje dla gazociągu” – oceniają.



Mimo to wiele osób wątpi w trwałość nowych sankcji.



Zobacz także: Premier o sankcjach: Ten pierwszy krok ma ogromne znaczenie



– Rychłą decyzję niemieckiego rządu odbieram jako niezwykle konieczną i oczekiwaną biorąc pod uwagę agresję rosyjską, ale obawiam się, że nałożone sankcje będą nie tylko nie wystarczające, ale mając na uwadze powiązania niemiecko-rosyjskie, zapewne nietrwałe – ocenia w rozmowie z portalem tvp.info Rafał Bochenek.



– Nord Stream 2 powinien zostać zlikwidowany, zdemontowany! – apeluje.

No coś podobnego‼️ �� Kolejny raz premier Jarosław Kaczyński miał rację, mówiąc o tym od lat i alarmując o konieczności wstrzymania projektu NS2... https://t.co/78t02qAOsV — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) February 23, 2022

Rafał Bochenek ocenia, że za przyzwoleniem Niemiec Władimir Putin gospodarczo zdominował rynek energetyczny Europy.



– Wyczuł słaby punkt i zaatakował Ukrainę w sensie dosłownym, a kraje Europy poprzez szantaż gazowy – mówi.



Polityk podkreśla, że rząd Zjednoczonej Prawicy już dawno przestrzegał, jakie mogą być tego konsekwencje.



Zobacz także: „Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony”



– Ale jak tutaj wymagać od polityków europejskich, aby wsłuchali się w nasz głos, skoro ustami polityków PO – należących do rządzącej w PE Europejskiej Partii Ludowej – na przykład Rafała Trzaskowskiego płynął komunikat, że kolejny gazociąg na dnie Bałtyku to tylko projekt gospodarczy, a nie polityczny i nic nam nie grozi – stwierdza.



Bochenek uważa, że to, co dzisiaj obserwujemy, jest efektem tej „krótkowzrocznej, nieodpowiedzialnej polityki również naszej opozycji”.

#wieszwiecej Polub nas

– Bo przypomnę, że zorganizowana akcja Putina przeciwko UE zaczęła się kilka miesięcy temu, wtedy gdy ruszył szturm migrantów na naszą wschodnią granicę. Przypomnijmy sobie, jak wtedy zachowywali się i co mówili niektórzy politycy – komentuje.





Reakcja USA

źródło: Portal tvp.info

– Po konsultacjach z Niemcami zdecydowaliśmy, że gazociąg Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony – oznajmił w środę również wysoki rangą przedstawiciel administracji USA. Oświadczył, że w przypadku dalszej agresji Rosji na Ukrainęa Rosja może zostać odcięta od systemu SWIFT.Zapewnił, że powstrzymanie Nord Stream 2który spowodowany jest obawami o wstrzymanie dostaw surowców z Rosji w razie inwazji.Zapowiedział, że wkrótce USA i ich partnerzy ogłoszą nowe działania mające na celu uspokojenie rynków i zapewnienie stabilności dostaw energii.Co o Nord Stream 2 mówił z kolei niedawno prezydent Rosji Władimir Putin?– Nie chcemy wojny w Europie.– wskazywał rosyjski przywódca.