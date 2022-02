Działkowcy wstrząśnięci zabójstwem Aleksandry i Oliwii. Niczego nie podejrzewali

Nigdy nikt o nim złego słowa nie powiedział; był bardzo spokojny, normalny – tak działkowcy ROD „Przyjaźń” w Częstochowie opisują Krzysztofa R., który miał obok nich swój ogródek. Mężczyzna podejrzany jest o zabójstwo Aleksandry W. i jej 15-letniej córki Oliwii, które również miały tam swoją działkę. To byli normalni ludzie, ich zachowanie nigdy nie budziło niepokoju – mówią sąsiedzi.

– Tego pana znałem od 11 lat, bo w 2011 r. kupił działkę. Bardzo spokojny był, normalny. Nawet wodę nam tu podłączał, bo taki był złota rączka. Jestem zszokowany do dzisiaj, że to taki człowiek mógł być - jeśli to on, bo przecież jeszcze nie wiadomo. Żeby ktoś choć raz marne słowo na niego powiedział, ale nie, nigdy w życiu – zarzeka się prezes ROD Jan Tauzowski.





Aleja Śliwkowa oklejona policyjną taśmą

Są w szoku: Coś go opętało

„Cóż 15-latka jest komuś winna?”

Na bramie ogrodów wciąż wisi zdjęcie Aleksandry i Oliwii, powieszone tam w czasie poszukiwań. Mimo ochronnej folii wizerunki rozmazał deszcz. Aleja Śliwkowa, gdzie mieli swoje działki Aleksandra W. i Krzysztof R., jest wciąż oklejona taśmami z napisem „policja”, podobnie jak furtki obu działek.Ta. Rośliny posadzono tak, by jak najlepiej chroniły właściciela przed oczami ciekawskich - koło płotu jest gęsty żywopłot, a tuż koło furtki rośnie ogromne, stare drzewo z gałęziami sięgającymi ziemi.Pani Marianna z mężem z jednej z pobliskich działek nie znali ani zaginionych kobiet, ani Krzysztofa R. Są jednak wstrząśnięci.– Jesteśmy w szoku, że można coś takiego zrobić. Człowiekowi w głowie się nie mieści, zdrowy człowiek chyba tego nie zrobił. Na pewno coś z głową, czy coś opęta, nie wiadomo. To niemożliwe i nie do pomyślenia, że nawet psa... – macha ręką przygnębiona kobieta.Pan Henryk, który mimo złej pogody jest na swojej działce, gdzie dokarmia bezpańskie koty, również jest poruszony, choć – jak mówi – stara się o tym nie myśleć.

– Bo to nie należy do przyjemności... Zginęło dwoje niewinnych ludzi. Cóż taka dziewczynka, 14 czy 15 lat, jest komuś winna? – pyta.



Poszukiwania 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii rozpoczęły się ponad tydzień temu. W czwartek 10 lutego kobiety, wraz z psem rasy shih tzu, w nieznanych okolicznościach opuściły mieszkanie w Częstochowie przy ul. Bienia i nie nawiązały kontaktu z bliskimi.





Sekcja zwłok zamordowanych Aleksandry i Oliwii

źródło: PAP, portal tvp.info

W minioną środę zarzut podwójnego zabójstwa usłyszał 52-letni znajomy Aleksandry Krzysztof R., który został aresztowany.Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania 45-latki i jej córki zakończyły się w poniedziałek odnalezieniem zwłok dwóch kobiet i truchła psa w lesie obok drogi krajowej nr 91, w pobliżu Romanowa. Śledczy czekają teraz na to, czy krewni zidentyfikują odnalezione ciała jako Aleksandrę i Oliwię.