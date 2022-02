Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Rząd luzuje obostrzenia

W środę odbędzie się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, na której mają ogłosić łagodzenie obostrzeń epidemicznych – zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Konferencja ma rozpocząć się o godz. 9. Kraska mówił, że łagodniejsze obostrzenia wynikają ze stabilizującej się sytuacji pod względem zakażeń.

Kraska w Polskim Radiu poinformował, że ostatniej doby potwierdzono 20 456 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 360 pacjentów z COVID-19. Zaznaczał, że porównując te dane do danych z poprzedniej środy, obserwujemy spadek o ok. 30 proc.



W związku z tym, że w Polsce utrzymuje się trend spadkowy, ma nastąpić poluzowanie obostrzeń, o czym dziś – zapowiedział Kraska – poinformują na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Waldemar Kraska.



– Będziemy chcieli pewne obostrzenia poluzować, bo wydaje się, że osiągnęliśmy stabilną sytuację. Obserwujemy trend spadkowy zakażeń, coraz mniej osób trafia do szpitali – wskazał.



Część obostrzeń Ministerstwo Zdrowia zniosło na początku lutego. Chodzi między innymi o kwarantannę z kontaktu; zniesiono obowiązek przymusowej izolacji po kontakcie z chorym na koronawirusa.