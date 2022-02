Nie żyje legenda grunge'u Mark Lanegan. Miał 57 lat

Wokalista zespołów Screaming Trees i Mad Season Mark Lanegan zmarł w wieku 57 lat w swoim domu w Irlandii. W późniejszych latach swojej kariery współpracował z takimi muzykami jak Kurt Cobain, PJ Harvey, Isobel Campbell i Moby.

Brytyjskie media przypominają, że w ubiegłym roku Lanegan przez kilka miesięcy przebywał w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem, wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej.





Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy