Jaką cenę za sankcje zapłaci Europa i Polska?

To, że Zachód wprowadzi sankcje wobec Rosji, wydaje się przesądzone. Otwarte jest pytanie – jakie i kiedy. Koszty poniosą wszyscy. To niepokoi polskie firmy – zauważa środowy „Puls Biznesu”.

„Odcięcie od świata dwóch separatystycznych republik uznanych właśnie przez Rosję nie będzie miało żadnego wpływu na polską gospodarkę, a tym bardziej na gospodarkę Rosji” – mówi na łamach gazety Jacek Piechota, były minister gospodarki, obecnie prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG).



„PB” wskazuje, że wprawdzie po 2014 r. sprowadzano do Polski węgiel z Donbasu, ale skala tego importu była minimalna i faktycznie był to proceder nielegalny. Tym bardziej teraz nikt nie będzie chciał ryzykować.



„Znaczenie mogą mieć dopiero sankcje nałożone na Rosję, choć przypuszczam, że na to Kreml zdążył się przygotować” – dodaje szef PUIG.



Sugeruje to także ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce. „Nie wiemy, jakie dokładnie sankcje zostaną nałożone przez UE, nie możemy więc oceniać ich konsekwencji. Jednak Rosja jest od dawna przyzwyczajona do zachodnich sankcji, przetrwa również i kolejny, zapewne nie ostatni, pakiet” – odpowiedziano na pytania „PB”.



Czy sankcje mogą powstrzymać rosyjską agresję? „Tak, pod warunkiem że zostaną natychmiast wprowadzone” – uważa dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Piotr Arak. Jest to jednak, jak dodaje, miecz obosieczny, a Europa zapłaci za wprowadzenie sankcji wyższą inflacją i osłabieniem walut. Taką cenę zapłaci również Polska.

źródło: pap

„Ewentualne sankcje nałożone na Federację Rosyjską przez Unię Europejską nie będą miałyRosja odpowiada raptem za ok. 3 proc. całego polskiego eksportu” – ocenia analityk PIE Jakub Rybacki.Gorsze mogą być pośrednie skutki, zwłaszcza te, które mogą dotknąć energetykę i rynek finansowy - zauważa „PB”.