Zmarł lider słynnego zespołu Procol Harum

W wieku 76 lat zmarł Gary Brooker, wokalista i pianista angielskiego zespołu Procol Harum, z który wylansował między innymi hit „A whiter shade of pale”. Cierpiał na chorobę nowotworową. Miał 76 lat.

„Ze smutkiem informujemy o śmierci Gary'ego Brookera. Głos Gary'ego i jego gra na pianinie były legendarne i on zostawia po sobie spuściznę, która przetrwa pokolenia. Będzie go brakowało wszystkim, którzy go znali” – napisano w komunikacie grupy.



„Jego pierwszy przebój z Procol Harum, »A Whiter Shade of Pale« z 1967 r., jest powszechnie uważany za hymn »Lata miłości«. Na 13 albumach Procol Harum nigdy nie próbował niczego naśladować, wolał wykuwać niespokojną ścieżkę postępu, z oddaniem patrząc w przyszłość i czyniąc każdą płytę wyjątkową przygodą” - podkreślono.



Zespół Procol Harum rozpadł się w 1977 r., po czym Brooker rozpoczął karierę solową. Zaczął też koncertować i nagrywać ze swoim długoletnim przyjacielem, wybitnym gitarzystą Erikiem Claptonem.



Zagrał na płycie „Another Ticket” Claptona z 1981 r. Współpracował także z George'em Harrisonem. Procol Harum ponownie zaczęło grać w 1991 r. i koncertowało do 2019 r.







„A whiter shade of pale” to – jak tłumaczył Brooker – wyraz jego miłości do Jana Sebastiana Bacha. To trzeci najlepiej sprzedający się singel lat 60. – po „Hey Jude” The Beatles i „Satisfaction” The Rolling Stones.



Do innych wielkich przebojów zespołu należą „Conquistador”, „Shine on Brightly”, „A salty dog”, „Whisky train”, „Whaling stories”, „Simple sister”, „Grand Hotel” i „Pandora's box”.