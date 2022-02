Spotkanie Biden-Putin? Biały Dom stawia sprawę jasno [WIDEO]

Na obecnym etapie nie planujemy spotkania prezydenta Joego Bidena z prezydentem Rosji Władimirem Putinem; aby przywódcy mogli się spotkać, konieczna jest deeskalacja konfliktu na Ukrainie – oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki.

– Dziś, kiedy Putin forsuje inwazję na suwerenny kraj, nie jest na to odpowiedni czas (na spotkanie) – powiedziała Psaki.



– Nigdy jednak nie zamkniemy całkowicie drzwi dla działań dyplomatycznych – podkreśliła rzeczniczka Białego Domu.



Inicjatywa spotkania przywódców USA i Rosji wypłynęła od prezydenta Francji Emmanuela Macrona po jego licznych w ostatnich tygodniach rozmowach z Joem Bidenem i Putinem.



W związku z ostatnimi decyzjami Kremla w sprawie kryzysu ukraińskiego również sekretarz stanu USA Antony Blinken odwołał spotkanie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem zaplanowane na najbliższy czwartek w Genewie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Po poniedziałkowej decyzji Rosji o uznaniu niepodległości samozwańczych „republik ludowych” w ukraińskim Donbasie we wtorek prezydent Putin nakazał wysłanie rosyjskich „sił pokojowych” do separatystycznych republik.Odpowiedzią na to posunięcie było nałożenie przez USA i ich zachodnich sojuszników szeregu sankcji na przedstawicieli rosyjskich elit i rosyjskie instytucje.