Gang kusił pracą, z ofiar robił niewolników

Wyszukiwali ludzi niezaradnych życiowo, uzależnionych od narkotyków czy mających poważne problemy finansowe. Obiecywali pracę głównie na terenie Wielkiej Brytanii. Na miejscu okazywało się, że zwerbowani musieli kraść, a na ich nazwiska wyłudzano zasiłki oraz kredyty. Śląskie „pezety” oskarżyły właśnie czterech członków gangu, który w taki sposób handlował ludźmi.

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach i Centralne Biuro Śledcze Policji, od kilku lat prowadzą śledztwo w sprawie kilku grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi w latach 2009-2014.



Wszystkie te gangi działały podobnie. Werbownicy wyszukiwali bezrobotnych, ludzi niezaradnych życiowo, uzależnionych od alkoholu, a nawet upośledzonych umysłowo. Obiecywano im atrakcyjną pracę w Wielkiej Brytanii, a także w Niemczech czy Szwecji. Na ten lep dało się złapać co najmniej stu desperatów.

Terror zamiast El Dorado

Na miejscu na pracowników czekali „łącznicy”, którzy przewozili ich do wynajętych domów (zazwyczaj o bardzo niskim standardzie), a czasem nawet do przyczep kempingowych bez bieżącej wody czy toalety. Nie było żadnej. A przynajmniej dobrowolnej, za którą otrzymaliby godziwą zapłatę.Nieszczęśnicy byli zmuszani do kradzieży sklepowych na rzecz „opiekunów”.. Oczywiście pieniądze trafiały do przestępców, a „pracownicy” żyli w ubóstwie.Handlarze ludźmi rejestrowali także na nieświadome niczego ofiary fikcyjną działalność gospodarczą, a w bankach zakładali im konta i ten sposób wyłudzali kredyty. Była to jednak poboczna działalność gangu, nad którą wciąż pracują śledczy.Według szacunków prokuratury, tylko na wyłudzaniu świadczeń socjalnych, przestępcy mogli zarobić ponad 3,5 mln.Do tej pory śląskie „pezety” oskarżyły 16 osób parające się tym współczesnym niewolnictwem. Przed kilkoma dniami do sądu w Częstochowie trafił akt oskarżenia przeciwko czterem z nich, które odpowiedzą między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel ludźmi oraz oszustwa. Grozi za to do 15 lat