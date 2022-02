Wobec rozpoczętej rosyjskiej inwazji na Ukrainę moje spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem nie ma sensu – oznajmił szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą. W opinii Blinkena działania Rosji stanowią największe zagrożenie dla Europy od II wojny światowej.

Spotkanie Blinkena z Ławrowem było planowane na czwartek.



– Teraz, kiedy widzimy, że inwazja się rozpoczyna, a Rosja jasno i całkowicie odrzuciła dyplomację, nie ma sensu, by to spotkanie się odbyło – powiedział Blinken. Zapowiedział, że USA nie odrzucają dyplomacji, ale Rosja musi najpierw zademonstrować, że jej chce.



Blinken podkreślił, że Rosja ma na celu przejęcie kontroli nad Ukrainą, by stała się w efekcie częścią Rosji. – Dlatego to największe zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie od II wojny światowej – dodał szef amerykańskiej dyplomacji.





Ukarać Rosję za zbrodnie

Kułeba wezwał do zdecydowanych działań wobec Rosji. –. Musimy uderzyć w Rosję teraz i zrobić to mocno – zaapelował.Szef ukraińskiej dyplomacji stwierdził jednak, że choć Ukraina wolała, by sankcje nałożyć jeszcze przed rosyjską inwazją, przyjęte przez Zachód podejście nakładania sankcji „falami”, wraz z każdą eskalacją Rosji, „jest czymś, co może zadziałać”.Pytany o ewentualną ewakuację Charkowa czy Mariupola w świetle zagrożenia inwazją Kułeba stwierdził, że Ukraina nie ma takich planów. – Plan A to użycie każdego narzędzia dyplomatycznego, by odstraszyć Rosję i uniknąć dalszej eskalacji. A jeśli to się nie powiedzie, planem B jest walczyć o każdy centymetr naszej ziemi (...) aż do zwycięstwa – zadeklarował.Prezydent Rosjiuznał samozwańcze republiki na wschodzie Ukrainy i wysłał rosyjskie wojska. Zachód uważa to za rażące złamanie prawa międzynarodowego.Dotychczas sankcje na Rosję wprowadziły między innymi Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Prezydent USApoinformował, że nakłada sankcje na rosyjskie elity oraz banki. Obejmują one „pełną blokadę” dwóch rosyjskich instytucji finansowych i zakaz zakupu rosyjskich obligacji państwowych. Biden ostrzegł, że dalsza rosyjska inwazja spotka się z surowszymi konsekwencjami.ograniczy Rosji dostęp do unijnych rynków i obłoży restrykcjami rosyjskie banki, które finansują operacje wojskowe. Ponad 350 osób dostanie zakaz wjazdu do Unii, zamrożone zostaną także ich aktywa finansowe.Wcześniej Niemcy ogłosiły, że wstrzymują certyfikację gazociągu, który miał transportować gaz z Rosji do Niemiec. Oznacza to, że kluczowa dla Moskwy inwestycja nie będzie mogła wystartować.Wielka Brytania ogłosiła z kolei sankcje wymierzone w pięć rosyjskich banków i w trzech biznesmenów. Sama Ukraina rozważa z kolei możliwość zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją.