Premier o sankcjach: Ten pierwszy krok ma ogromne znaczenie

Premier wtorkowe decyzje między innymi o sankcjach, które zostaną nałożone na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę, skomentował wieczorem na Facebooku. „To był bardzo ważny dzień dla konsolidacji Zachodu w celu powstrzymania rosyjskich zapędów wobec Ukrainy. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania właśnie ogłosiły pierwsze pakiety sankcji, a Niemcy cofnęły certyfikację Nord Stream 2” – podkreślił.



„To wciąż za mało, aby powstrzymać imperialne zakusy Władimira Putina, ale ten pierwszy krok ma ogromne znaczenie. Przed nami wiele wyzwań dla pokoju i sprawiedliwego ładu międzynarodowego. Musimy działać wspólnie z naszymi Sojusznikami. Musimy wspierać naszych ukraińskich sąsiadów” – napisał Mateusz Morawiecki.





Sankcje

źródło: pap

Prezydent USAogłosił we wtorek nałożenie „całkowitych, blokujących” sankcji na dwa rosyjskie banki i obrót rosyjskimi obligacjami. Biały Dom przekazał ponadto, że sankcje obejmą trzech członków rosyjskich elit, w tym szefa FSB i jego rodzinę. Joe Biden podkreślił, że jest to pierwsza transza sankcji w odpowiedzi na uznanie przez Moskwę niepodległości samozwańczych, separatystycznych „republik” w ukraińskim Donbasie, choć wyraził przekonanie, że nie będzie to ostatni krok Rosji wobec Ukrainy.Brytyjski premierwcześniej tego dnia oświadczył, że Wielka Brytania nakłada sankcje na pięć rosyjskich banków i trzech obywateli Rosji. Johnson również zaznaczył, że jest to dopiero początek brytyjskiej odpowiedzi na rosyjską agresję wobec Ukrainy.Z kolei kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował we wtorek, że w związku z zaostrzającym się konfliktem rosyjsko-ukraińskim rząd Niemiec wstrzymuje do odwołania proces zatwierdzania rosyjsko-niemieckiego gazociągu