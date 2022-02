Liga Mistrzów. Juventus Szczęsnego z cennym remisem

Chelsea Londyn wygrała u siebie z Lille OSC 2:0, a Villarreal zremisował 1:1 z Juventusem Turyn, z Wojciechem Szczęsnym w składzie, we wtorkowych meczach 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów.

We wtorek wielki krok do czołowej ósemki zrobiła Chelsea Londyn, która pewnie pokonała u siebie Lille OSC 2:0. Dwie bramki padły również w drugim spotkaniu tego dnia, w którym Villarreal na własnym stadionie zremisował 1:1 z Juventusem Turyn.



Faworytem meczu w Londynie byli gospodarze, którzy niedawno wygrali klubowe mistrzostwa świata. Na Stamford Bridge wynik otworzył w 8. minucie Kai Havertz. Jego uderzenie głową zaskoczyło bramkarza gości. Na drugiego gola trzeba było czekać blisko godzinę. Christian Pulisic technicznym strzałem zakończył błyskawiczną kontrę, którą zainicjował francuski pomocnik N'Golo.





Gol w 33. sekundzie

Wyniki i program pierwszych meczów 1/8 finału LM:

środa, 16 lutego

wtorek, 15 lutego

wtorek, 22 lutego

środa, 23 lutego

W Hiszpanii do przerwy Juventus prowadził 1:0 po błyskawicznej bramce Dusana Vlahovica.Wyrównał w 66 min Dani Parejo. Hiszpan po otrzymaniu dokładnego podania nie zmarnował sytuacji sam na sam z polskim bramkarzem, Wojciechem Szczęsnym.Dokończenie serii pierwszych spotkań nastąpi we środę, 23 lutego. Rewanże zaplanowano na 8-9 marca oraz 15-16 marca.Finał – 28 maja w Sankt Petersburgu. Pojawiły się już pierwsze doniesienia, że mecz decydujący o tytule, z uwagi na działania Rosji wobec Ukrainy, może zostać przeniesiony do innego kraju.FC Salzburg – Bayern Monachium 1:1 (1:0)Inter Mediolan – Liverpool 0:2 (0:0)Paris Saint-Germain – Real Madryt 1:0 (0:0)Sporting Lizbona – Manchester City 0:5 (0:4)Chelsea Londyn – Lille OSC 2:0 (1:0)Villarreal – Juventus Turyn 1:1 (0:1)Atletico Madryt – Manchester UnitedBenfica Lizbona – Ajax Amsterdam