Prezydent Ukrainy: Najważniejsza integralność terytorialna

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w wystąpieniu wideo we wtorek wieczorem, że wydał dekret o powołaniu do wojska żołnierzy rezerwy. – Mówimy wyłącznie o obywatelach przydzielonych do rezerwy operacyjnej. Musimy zwiększyć gotowość armii ukraińskiej w związku z wszelkimi możliwymi zmianami w środowisku operacyjnym – powiedział Zełenski.

– Mówimy wyłącznie o obywatelach przydzielonych do rezerwy operacyjnej. (...) Musimy zwiększyć gotowość armii ukraińskiej w związku z wszelkimi możliwymi zmianami w środowisku operacyjnym – powiedział Zełenski, cytowany przez agencję informacyjną Interfax Ukraina.



– Dziś nie ma potrzeby ogólnej mobilizacji; musimy szybko uzupełnić personel armii ukraińskiej i innych formacji wojskowych – dodał.



Komentując decyzję Rady Federacji (izby wyższej parlamentu Rosji), która we wtorek wydała zgodę na użycie rosyjskich sił zbrojnych poza granicami kraju w oparciu o umowy o przyjaźni i współpracy z dwiema separatystycznymi „republikami” w Donbasie na wschodzie Ukrainy, Zełenski podkreślił, że „jasno to pokazuje, kto tak naprawdę chce pokoju”, a kto nie.

