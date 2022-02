PiS odrabia straty, spadają notowania KO. Nowy sondaż

W lutym na PiS chciało głosować 30 proc. osób deklarujących gotowość udziału w wyborach; KO uzyskała 25 proc. poparcia, a Ruch Szymona Hołowni Polska 2050 – 9 proc. Najwięcej zyskuje partia rządząca – wynika z badania pracowni Kantar Public. Specjalista ds. marketingu politycznego, szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski wskazuje, że wśród zdecydowanych wyborców Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparciem ponad 35 proc., co przeczy narracji opozycji, wieszczącej „koniec PiS”.

W lutym wśród Polaków, którzy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, największe poparcie uzyskało ponownie Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i Republikanami, osiągając wynik na poziomie 30 proc.





Nowy sondaż. Zmiana poparcia

Drugie miejsce należy do Koalicji Obywatelskiej, posiadającej 25 proc. głosów. Kolejną pozycję zajmuje Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, który zostałby poparty przez 9 proc. wyborców. Poza czołowymi miejscami uplasowały się Konfederacja z 8-proc. poparciem oraz Lewica otrzymująca 5 proc. głosów.Do Sejmu nie dostałyby się PSL-Koalicja Polska osiągając 4-proc. poparcie wyborcze, ugrupowanie Kukiz'15, z 2 proc. głosów, partia Porozumienie Jarosława Gowina, uzyskująca 1 proc. głosów.W porównaniu do stycznia

Spadek odnotowały Lewica (o 2 punkty procentowe), Koalicja Obywatelska (o 1 punkt procentowy), Konfederacja (o 1 punkt procentowy) oraz ugrupowanie Kukiz'15 (o 1 punkt procentowy).



Ruch Polska 2050 oraz Porozumienie nie odnotowały zmian. Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 15 proc. nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby głos.





Wyniki wśród zdecydowanych wyborców

PiS 35.3 zyskuje + 3.7 pp (Kantar, wyniki dla wyborców zdecydowanych).

Styczniowy wynik służył opozycji do budowania narracji o końcu PiS (KO 29, -0,7 pp).

Działa tarcza, poprawiają się złe nastroje, rząd podejmuje starania by zapewnić bezpieczeństwohttps://t.co/SIXAv6SwvN pic.twitter.com/iOCVQeOHzt — Norbert Maliszewski (@nmaliszewski) February 22, 2022

Co dziesiąty Polak „zdecydowanie” nie weźmie udziału w wyborach

Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez Norberta Maliszewskiego, po przeliczeniu głosów jedynie wśród zdecydowanych wyborców, PiS może liczyć na 35,3 proc. Głosów, KO – 29 proc., Polska 2050 – 10,8 proc., Konfederacja – 9,7 proc, a Lewica – 6,5 proc.„Styczniowy wynik służył opozycji do budowania narracji o końcu PiS” – wskazuje szef Rządowego Centrum Analiz i podkreśla, że trzeba reagować na manipulacje.W lutym 70 proc. Polaków deklaruje chęć udziału w wyborach do Sejmu, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę. 33 proc. zdecydowanych jest do wzięcia udziału w głosowaniu, natomiast 37 proc. raczej planuje wziąć udział w wyborach. Przeciwne stanowisko wyraża 21 proc. respondentów – 11 proc. zapowiada, że raczej nie pójdzie głosować, natomiast 10 proc. zdecydowanie nie weźmie udziału w wyborach.

9 proc. Polaków jeszcze nie wie, czy odda swój głos w wyborach. W porównaniu do wyników uzyskanych w styczniu zaszły zmiany. O 3 punkty procentowe wzrósł odsetek osób zdecydowanie zamierzających głosować. Odsetek badanych raczej nieplanujących głosować zmalał o 1 punkt procentowy. Procent respondentów nieposiadających zdania odnotował spadek o 2 punkty procentowe.





„Partia rządząca mobilizuje swój elektorat i odrabia sondażową stratę”

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, portal tvp.info

„W tym niespokojnym czasie, wobec narastającego zagrożenia, partia rządząca mobilizuje swój elektorat i odrabia sondażową stratę z poprzedniego miesiąca. Opozycja w ogólnym bilansie tego miesiąca traci nieznacznie i łącznie zdobywa więcej niż PiS (Zjednoczona Prawica) razem z Konfederacją, Porozumieniem i partią Kukiz'15. Na stałym poziomie pozostaje grupa osób, które chcą głosować, ale jeszcze nie zdecydowały na kogo” – czytamy w komentarzu ekspertki Kantara Urszuli Krassowskiej.Badanie przeprowadzono w dniach 11-16 lutego br. na reprezentatywnej próbie 990 pełnoletnich mieszkańców Polski techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI); realizacja terenowa badania została wykonana przez Research Collective na zlecenie Kantar Public.