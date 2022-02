W internecie zawrzało. Simon Leviev przekonuje, że nie jest „oszustem z Tindera”

Mało znany Simon Leviev zdobył ogromną popularność po premierze filmu „Oszust z Tindera”. Tytułowy antybohater filmu udzielił wywiadu „Inside Edition”, w którym przekonuje, że film jest wymyślony, a on jedynie chciał poznać dziewczynę, posługując się tą aplikacją. Rozmowa wywołała ogromne kontrowersje wśród internautów.

Antybohater produkcji Netflixa o czarującym mężczyźnie, który uwodzi i naciąga na pieniądze poznane na Tinderze kobiety, cieszy się dużą popularnością. Simon Leviev w niedawno udzielonym wywiadzie dla „Inside Edition”, twierdzi, że nie jest to film o nim. Przekonuje, że historia jest wymyślona, a on jedynie chciał kogoś poznać, posługując się aplikacją.



Mężczyzna pochwalił się także swoją nową dziewczyną – izraelską modelką Kate Konlin. Jego partnerka twierdzi w wywiadzie, że nigdy nie pożyczała mu pieniędzy. Przekonuje, że negatywne opinie o jej chłopaku to oszczerstwa.





Burza po wywiadzie „oszusta z Tindera”

Sama rozmowa wywołała ogromne kontrowersje wśród internautów. Pojawiły się opinie, że promowanie osób pokroju „oszusta z Tindera” to zły pomysł. Niektórzy spekulowali, że Simon Leviev musiał dostać duże pieniądze za udzielenie wywiadu.