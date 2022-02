Warszawiacy zapłacą więcej za śmieci? Kontrowersyjna decyzja władz miasta

Stołeczny ratusz chce zlecić odbiór odpadów z dziewięciu dzielnic kontrolowanej przez siebie miejskiej spółce. Kontrakt wart jest blisko miliard złotych. Miasto nie chce organizować przetargu, choć protestują przeciwko temu prywatne firmy i ostrzegają, że skończy się do wzrostem opłat za śmieci. – Zaskakująca jest szybkość działania ratusza. Nie widzimy jednak szczególnych nowych argumentów – mówi w rozmowie z portalem tvp.info przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami Sławomir Rudowicz. Jego zdaniem argumenty samorządu, że „będzie taniej i lepiej”, niewiele mają wspólnego z praktyką.

18 lutego władze Warszawy ogłosiły kolejne powierzenie w trybie in-house zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych z dziewięciu takich dzielnic jak: Białołęka, Targówek, Ochota, Ursus, Włochy, Śródmieście, Bemowo, Wola i Mokotów. Ratusz chce zlecić te obowiązki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania.





Miliardowy kontrakt dla „swojej” spółki?

Szef ZPGO: „Taniej i lepiej”? Nieprawda

#wieszwiecej Polub nas

Kolejny problem ze śmieciami w Warszawie

Na czym polega tryb in-house? To tzw. tryb „z wolnej ręki”, bez przetargu publicznego. Dzięki temu. Zdaniem przedstawicieli branży brakuje jednak ku temu przesłanek i ratusz może tym samym łamać przepisy prawa zamówień publicznych.Ratusz pierwszy in-house ogłosił zresztą już kilka tygodni temu, jednak na początku lutego odwołał postępowanie tłumacząc to tym, że chce doszczegółowić ogłoszenie m.in. o wyniki finansowe MPO za 2021 rok. Protesty składały wówczas zarówno prywatne firmy zajmujące się odbiorem odpadów na terenie stolicy, jak również Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami.Jego przewodniczący Sławomir Rudowicz w rozmowie z portalem tvp.info wskazuje nie tylko zastrzeżenia wobec wybranego przez władze Warszawy trybu in-house, ale także pospiesznych działań ratusza.– Miejska spółka bardzo szybko podsumowała miniony rok. To pokazuje, że ratuszowi zależy na czasie, by nowy kontrakt zaczął obowiązywać już w lipcu 2022 roku. Nie widzimy jednak jakichś szczególnych nowych argumentów ze strony ratusza. Argumenty miast i gmin przy powierzaniu zadań w trybie in-house są zawsze takie same: twierdzą, że „będzie taniej i lepiej”. Czy tak będzie – proponuję włodarzom miasta Warszawy, żeby zainteresowali się dotychczasową historią zleceń in-house w Polsce – podkreśla przewodniczący ZPGO.W najbliższych dniach Związek ma złożyć kolejny protest wobec działań stołecznego ratusza.Jak przekonuje, chociaż władza nad odpadami została przekazana miastom w 2013 roku, to zapewnienia, że będzie „taniej i lepiej”, w większości przypadków mijają się z prawdą.– Dotychczasowe działania miast i gmin, artykuły i publikowane informacje w tym zakresie wskazują, że tak nie jest. Są miasta – gdzie in-house w zakresie gospodarowania odpadami został powierzony kilka lat temu – w których obciążenie na jednego mieszkańca nie odbiega od sytuacji mieszkańców miast, gdzie zasada biznesowej konkurencji wciąż obowiązuje i gdzie ogłaszane są przetargi w ramach zamówień publicznych – mówi.

Przypomina, że na warszawskim rynku działa kilkadziesiąt ogółem, a kilkanaście znaczących podmiotów zajmujących się odbiorem i transportem odpadów. – Nie widzę żadnych przesłanek zgodnie z prawem zamówień publicznych, by warszawskie zadania warte blisko miliard złotych przekazać z wolnej ręki „swojej”, czyli miejskiej firmie – dodaje Rudowicz.



Jego zdaniem warszawskie MPO stać na to, by stanąć do konkurowania w „normalnym” trybie zamówień publicznych.





Zamiast na szpitale i szkoły – na „widzimisię” samorządowców?

źródło: portal tvp.info, portalkomunalny.pl, „Puls Biznesu”

– My, jako związek branżowy, nie mamy nic przeciwko temu. Co więcej: zawsze w rozmowach na szczeblu samorządowym czy przy rządowych konsultacjach podnosimy, że prywatni przedsiębiorcy nie boją się konkurowania z jednostkami samorządowymi – dodaje.Szef Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami uważa za błąd fakt, że samorządom pozwolono na dopłacanie do gospodarowania odpadami i obawia się, że pieniądze z budżetu samorządu, które powinny trafić do służby zdrowia lub na szkolnictwo, przez „widzimisię” danej gminy trafią na pokrycie kontraktu zawartego w trybie in-house. – To nie jest wyjście na dłuższą metę – podsumowuje.