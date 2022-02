Sondaż: Europejska Partia Ludowa powinna się zająć opłatami za emisję CO2

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez pracownię Social Changes dla portalu wPolityce.pl, spora część Polaków uważa, że Europejska Partia Ludowa powinna podjąć działania zmierzające do obniżenia cen za energię elektryczną.

W badaniu zapytano ankietowanych, Czy Europejska Partia Ludowa, kierowana obecnie przez Donalda Tuska, powinna podjąć działania na rzecz zmniejszenia wysokich opłat za emisję CO2, które mają wpływ na ceny energii elektrycznej.



63 proc. procent ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”. Przeciwnego zdania było 15 proc. badanych – podaje portal wPolityce.pl.



Portal podkreślił, że „nie tylko wyborcy Zjednoczonej Prawicy, ale także większość sympatyków Koalicji Obywatelskiej, sądzi, że EPL i Donald Tusk powinni podjąć działania w tej sprawie”.



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach 11 do 14 lutego 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1080 osób – napisano.



