Ostrzał elektrowni i walki w mieście Szczastia w obwodzie ługańskim

„Trwają walki w okolicy miasta Szczastia w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy” – napisano we wtorek na Twitterze funduszu na rzecz ukraińskich wojskowych Powróć żywym (Powernys żywym). W mieście położonym po rządowej stronie linii kontaktowej ostrzelano również elektrownię cieplną. Ukraińskie MSW podało, że ostrzał przeprowadzono z terenów kontrolowanych przez separatystów.

Rosja dokonuje inwazji na Ukrainę



– Ostrzał z karabinów maszynowych i artylerii rozpoczął się o godz. 16:45 (czasu miejscowego)" - poinformował fundusz Powróć żywym. W jego mediach społecznościowych umieszczono nagrania, na których widać ostrzelany betonowy płot oraz słychać strzały. Na Twitterze opublikowano również zdjęcia fragmentów pocisków użytych przez „siły okupacyjne” – termin ten fundusz opatrzył w tweecie miniaturą rosyjskiej flagi.





⚡️A tank of the Russian-controlled militants fired near Shchastia town in the Luhansk region.



As of 18:00, the Russians shelled positions of ���� 60 times. They fired 1,498 rounds of ammunition at the Ukrainian army.



On the photo: the consequences of shelling today in Shchastia. pic.twitter.com/QJoq60xIDL