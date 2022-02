Biden ogłosił nałożenie sankcji na dwa banki i obrót rosyjskim długiem

Prezydent USA Joe Biden ogłosił we wtorek nałożenie „całkowitych, blokujących” sankcji na dwa rosyjskie banki i obrót rosyjskimi obligacjami, a także zapowiedział wysłanie dodatkowych sił i sprzętu do państw bałtyckich. Biden podkreślił, że jest to pierwsza transza sankcji w odpowiedzi na uznanie przez Moskwę niepodległości samozwańczych, separatystycznych "republik" w ukraińskim Donbasie.

Sankcje obejmą państwowy Wnieszekonombank (WEB) i wojskowy Wojenprombank, a także wszelki obrót rosyjskimi obligacjami państwowymi. W środę USA mają nałożyć sankcje na przedstawicieli rosyjskich elit.



Prezydent zapowiedział też wysłanie dodatkowych sił i sprzętu na Litwę, Łotwę i do Estonii, zaznaczając, że zostaną one przemieszczone z innych miejsc w Europie.



Sankcje przeciwko Rosji wprowadzone przez kraje zachodnie są nielegalne - oświadczyła we wtorek rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa.

