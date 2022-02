Żabiński zamyka hotel celebrytów na Zanzibarze. Klienci nie dostaną zwrotu pieniędzy

Założyciel Pili Pili Wojciech Żabiński poinformował, że na najbliższe miesiące wstrzymuje działalność swoich obiektów hotelowych na Zanzibarze, a także odwołuje wszystkie przeloty. Klienci są wściekli i skarżą się na brak kontaktu z firmą. Ich zmartwienie może potęgować fakt, że Pili Pili nie jest – w rozumieniu prawa – ani touroperatorem, ani organizatorem podróży, przez co pieniądze klientów nie są zabezpieczone. W dodatku niedawno spółki Żabińskiego otrzymały zakaz wykonywania działalności organizatora turystyki.

Biznes Żabińskiego wystrzelił w trakcie pandemii COVID-19, gdy Tanzania stała się jednym z niewielu miejsc, które nie stawiało przed podróżującymi żadnych ograniczeń. Europejczycy jako wakacyjny kierunek chętnie wybierali więc należącą do Tanzanii wyspę – Zanzibar.





Poważne kłopoty Pili Pili

Zaczęło się od wątpliwości prawnych

Wielu zdecydowało się właśnie na założony z myślą o polskich turystach hotel Wojciecha Żabińskiego. Marka Pili Pili szybko stała się popularna i była niekiedy nazywana „ulubionym hotelem polskich celebrytów” – gwiazdy show-biznesu dodatkowo promowały interes, chętnie fotografując się i publikując zdjęcia w zanzibarskim klimacie.„Pili Pili to nie tylko hotel, ale też organizacja lotów czarterowych, wycieczki na miejscu, a za te wszystkie usługi płaci się tzw. Pili Coinami, czyli wirtualną walutą wymyśloną przez Żabińskiego” – opisuje „Wprost”.Poważne problemy zaczęły się stosunkowo niedawno.Spółki prowadzone są bowiem z ominięciem prawa turystycznego – i Pili Pili Club oraz Pili Pili Fly w rozumieniu polskiego prawa nie są ani touroperatorami, ani organizatora turystyki. W styczniu obie spółki otrzymały zakaz wykonywania działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych – opisywał serwis Wasza Turystyka. Tę decyzję podtrzymało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Prezes Turystycznej Organizacji Otwartej Alina Dybaś nie kryła zdziwienia modelem funkcjonowania Pili Pili. Podkreślała, że bez podlegania Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu i Turystycznemu Funduszowi Pomocowemu, w razie awarii lub kłopotów firmy, konsumenci nie są chronieni i nie wiadomo, kto ma ponosić odpowiedzialność za konsekwencje.





Kto ponosi odpowiedzialność za odwołane wakacje?

Nie do końca wiadome jest to także teraz. W poniedziałek Żabiński przekazał informację, że odwołuje wszystkie loty i pobyty zamówione przez turystów do 4 czerwca. Co z klientami, którzy zapłacili za wakacje?Firma proponuje, że odwołane rezerwacje będzie można zrealizować po 4 czerwca. Nie ma przy tym obowiązku zwrotu wpłat z powodów opisanych już wcześniej – nie jest zarejestrowanym organizatorem podróży turystycznych. Oferuje jedynie zwrot płatności w formie Pili Coinów – wirtualnej waluty, której nie można wymienić na złotówki.

Żabiński jednak prosi o cierpliwość: „Musimy doszlifować, zmienić Pili Pili, aby ponownie stało się brylantem pełnym zalet, za którymi wszyscy tęsknią. Pracownicy działu rezerwacji prześlą maile, skontaktują się telefonicznie, aby ustalić nowy termin pobytu. Prosimy o cierpliwość, z każdym się skontaktujemy indywidualnie, ale pracy jest sporo i potrzebuje na to trochę czasu” – czytamy we wpisie na Facebooku „Życie na Zanzibarze” – strony skupionej wokół Pili Pili.





Sfrustrowanym klientom zamknięto usta

W komentarzach nie brakuje wypowiedzi oburzonych klientów, którzy pytają, co mają zrobić ze zwróconą płatnością w wirtualnej walucie. Wielu zaplanowało urlop, a teraz okazuje się, że ani nie wyjedzie na upragnione wakacje, ani nie otrzyma zwrotu gotówki.Organizator zapewnia, że wszystko wróci do normy już w czerwcu. Zapewnić ma to „inwestor”, który ma „postawić na nogi” biznes Żabińskiego. Kolejnych komentarzy sfrustrowanych, niedoszłych klientów już nie ma – możliwość ich dodawania została zablokowana.