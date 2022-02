Niebezpieczny film w sieci. CERT Polska ostrzega

CERT Polska ostrzegł we wtorek przed filmem rzekomo przedstawiającym inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę. „Przy próbie jego obejrzenia wyświetla się fałszywy panel logowania do naszego konta. Przejęte w ten sposób konta wykorzystywane są m.in. do wyłudzania środków finansowych” – podano.

Zespół ostrzegł, że „od kilku dni obserwujemy na Facebooku posty o rzekomych materiałach wideo przedstawiających inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę. Dołączany jest do nich link, który kieruje do strony wyglądającej jak serwis informacyjny, z artykułem zawierającym wspomniany film” – napisał na Twitterze CERT Polska.



Uwaga! Od kilku dni obserwujemy na Facebooku posty o rzekomych materiałach wideo przedstawiających inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę. Dołączany jest do nich link, który kieruje do strony wyglądającej jak serwis informacyjny, z artykułem zawierającym wspomniany film. pic.twitter.com/Ev0R7Uxjdb — CERT Polska (@CERT_Polska) February 22, 2022

#wieszwiecej Polub nas

Premier wprowadził stopień alarmowy ALFA-CRP Od północy na terenie całego kraju obowiązuje stopień alarmowy ALFA-CRP. Został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni... zobacz więcej

Wskazano, że przy próbie jego obejrzenia, wyświetla się fałszywy panel logowania do konta CERT Polska. „Przejęte w ten sposób konta wykorzystywane są do dalszej dystrybucji postów w ramach różnych grup na Facebooku, lub wyłudzania środków finansowych” – przekazano.

Trzeci stopień alarmowy w cyberprzestrzeni RP

źródło: pap

„Przypominamy, że 21 lutego 2022 roku o 21:00 został ogłoszony trzeci stopień alarmowy w cyberprzestrzeni RP: CRP-CHARLIE. Mimo że alarm dotyczy głównie administracji publicznej, jest to dobry moment na podniesienie swojej czujności na różnego rodzaju kampanie phishingowe” – przypomniał CERT Polska.Przeczytaj też: Zagrożenie cyberatakiem