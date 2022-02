Müller o szczycie B9: Sygnał, że nie ma zgody na delikatne sankcje

W piątek, w Warszawie odbędzie się szczyt przywódców państw Bukareszteńskiej Dziewiątki: krajów, które najlepiej wiedzą, co oznacza rosyjska agresja; chcemy dać wyraźny sygnał, że nie ma zgody na delikatne sankcje wobec Rosji – powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller na briefingu prasowym był pytany, jak daleko idące będą sankcje wobec Rosji za agresję na Ukrainę oraz czy premier Mateusz Morawiecki wie już, na co mogą liczyć Ukraińcy ze strony przywódców europejskich.



„To jest kwestia najbliższych godzin, kiedy będziemy znać odpowiedź na to. W tej chwili właśnie trwają intensywne rozmowy pomiędzy premierami” – powiedział Müller. Jak wskazał, i premier Morawiecki, i prezydent Andrzej Duda prowadzą działania dyplomatyczne.



Rzecznik rządu przekazał, że na piątek zwołany został szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki. „W Warszawie spotkają się głowy państw z takich krajów jak Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria. To są kraje z naszego regionu, które są członkami NATO. Chcemy dać wyraźny sygnał, że ze strony tych państw, właśnie które najlepiej wiedzą, co oznacza rosyjska agresja, że nie ma zgody na to, aby sankcje były delikatne” – podkreślił rzecznik rządu.



„Delikatne czy niepełne sankcje to jest tak naprawdę zaproszenie Władimira Putina w głąb Ukrainy i z tego musimy zdawać sobie sprawę” – mówił. „Polska zabiega o to, aby to były jak najdalej idące sankcje, ale do ich uchwalenia na poziomie europejskim potrzebna jest zgoda wszystkich krajów UE. Dlatego dzisiejsza rozmowa m.in. z kanclerzem Niemiec, będą też kolejne rozmowy” – zaznaczył Müller.