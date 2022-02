Jest decyzja sądu ws. byłego szefa CBA Pawła W.

Lubelski sąd odrzucił zażalenie obrońcy byłego szefa CBA Pawła W. i utrzymał w mocy prokuratorskie postanowienie o zastosowaniu wobec podejrzanego poręczenia majątkowego w kwocie 10 tys. zł – potwierdził portalowi tvp.info rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Karol Blajerski. Chodzi o śledztwo dotyczące wyłudzenia prawie 12 tys. zł z tytułu bezpodstawnego zwrotu podatku VAT.

„Lubelski sąd utrzymał w mocy prokuratorskie postanowienie o zastosowaniu wobec Pawła W. środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego, w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, dotyczącym tzw. procedury tax free. Tym samym nie uwzględnił zażalenia Pawła W. kwestionującego zasadność okoliczności stanowiących podstawę zastosowanego środka” – przekazał we wtorek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie.



Rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Barbara Markowska potwierdziła, że we wtorek Sąd Rejonowy Lublin-Zachód utrzymał w mocy postanowienie prokuratora o zastosowaniu poręczenia, na które zażalenie złożył obrońca podejrzanego.





Byłemu szefowi CBA grozi nawet 8 lat pozbawienia wolności

W uzasadnieniu swojej decyzji sąd wskazał na groźbę kary do ośmiu lat pozbawienia wolności i występujące prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzuconych czynów. – Zdaniem sądu w tej sprawie poręczenie w kwocie 10 tys. zł będzie zabezpieczało prawidłowy tok postępowania – powiedziała Markowska.

Pod koniec października 2021 r. Prokuratura Regionalna w Lublinie przedstawiła Pawłowi W. zarzuty dotyczące wprowadzenia w błąd funkcjonariuszy służby celno-skarbowej poprzez podanie się za osobę bez stałego zamieszkania na terytorium UE, a przez to uprawnioną do skorzystania z procedury służącej zwrotowi podatku od towarów i usług.





Tax Free i paszport dyplomatyczny

Paweł W. mówi o „politycznej motywacji”

„Według sformułowanych zarzutów Paweł W. wyłudził poświadczenie nieprawdy od organów służby celno-skarbowej wystawionej dokumentacji, a następnie użył tejże dokumentacji dotyczącej procedury Tax Free, po czym zadeklarował wywóz poza granicę UE towarów o wartości ponad 64 tys. zł. W ten sposób – według ustaleń śledczych – miało dojść do wyłudzenia przez Pawła W. prawie 12 tys. zł z tytułu bezpodstawnego zwrotu podatku VAT” – wyjaśnia prok. Blajerski.Jak podał prokurator, Paweł W. przekraczał granicę RP jako doradca organów UE wysokiego szczebla posługując się paszportem dyplomatycznym uzyskanym jeszcze w związku z pełnieniem funkcji publicznej.Zawiadomienie o przestępstwie złożyło Biuro Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów.Tuż po przedstawieniu zarzutów były szef CBA w rozmowie z RMF FM zaznaczył, że postawione mu zarzuty są „nieprawdziwe i niepoparte materiałem dowodowym”.

– Nigdy nie dokonałem wyłudzenia jakiegokolwiek podatku – w szczególności podatku VAT. Uważam zarzuty postawione przez prokuraturę za wynikające albo z pośpiechu, albo z niedbalstwa – chciałbym w to wierzyć, a nie z politycznej motywacji – mówił.





Mieszkanie w Mołdawii

źródło: PAP, portal tvp.info

Tłumaczył, że w 2016 r. wyjechał na stałe poza terytorium UE – do Mołdawii, gdzie wygrał konkurs na doradcę unijnego i mieszkał tam „na stałe”.Z ustaleń prokuratury wynika jednak, że Paweł W. nie był osobą uprawnioną do skorzystania z procedury Tax Free, gdyż posiadał miejsce zamieszkania w Polsce.Za zarzucane czyny Pawłowi W. grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.