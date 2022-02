Wybuchy w centrum Doniecka; wznowiono ostrzał na linii kontaktowej

W centrum Doniecka na wschodzie Ukrainy rozległo się sześć wybuchów – poinformował Reuters. Przyczyna eksplozji nie jest znana, ale według dyplomatycznych źródeł agencji został wznowiony ostrzał na linii kontaktowej oddzielającej tereny kontrolowane przez separatystów i przez rząd Ukrainy.

Prezydent Rosji Władimir Putin polecił we wtorek nad ranem resortowi obrony wysłanie rosyjskich „sił pokojowych” do separatystycznych „republik” na wschodzie Ukrainy.



Dzień wcześniej Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej w ukraińskim Donbasie, gdy z prośbą o to zwrócili się do niego liderzy tych regionów Denys Puszylin (DRL) i Leonid Pasicznyk (ŁRL).