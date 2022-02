Szefowa dyplomacji RFN po spotkaniu G7: Chcemy rozszerzać sankcje na Rosję

– Rosja naruszyła prawo międzynarodowe, chce zniszczyć pokój w Europie, dlatego odpowiadamy pakietem sankcji. Chcemy je rozszerzać, by były jeszcze surowsze – oświadczyła minister spraw zagranicznych Niemiec po spotkaniu grupy G7. Z kolei szefowa resortu obrony RFN Christine Lambrecht oświadczyła, że „w celu odstraszenia Rosji od dalszych agresywnych działań Niemcy są gotowe wysłać więcej wojsk na Litwę”.

– Jesteśmy w pełni solidarni z Ukrainą, dlatego odpowiadamy bogatym pakietem sankcji. Przygotowaliśmy w ostatnim tygodniu wsparcie finansowe dla Ukrainy, które będzie kontynuowane i w kolejnych miesiącach zwiększane – oświadczyła Annalena Baerbock.



– Chcieliśmy nie dopuścić do tej sytuacji, zawsze mówiliśmy w ramach grupy G7 i UE wyraźnie, że chcemy prowadzić negocjacje, kontynuować działania dyplomatyczne. Natomiast z drugiej strony nie ma takiej gotowości: Rosja naruszyła prawo międzynarodowe, chce dalej działać z celem zniszczenia pokoju w Europie, dlatego odpowiadamy pakietem sankcji – tłumaczyła Baerbock.



Szefowa niemieckiej dyplomacji zapowiedziała rozszerzanie sankcji na Rosję, „by były jeszcze surowsze”.



Z kolei minister obrony RFN Christine Lambrecht, która odwiedziła stacjonujący w Rukli na Litwie dowodzony przez Niemców międzynarodowy batalion NATO zapowiedziała zastosowanie „silniejszych środków odstraszania”.

źródło: TVP Info

– Jesteśmy gotowi wysłać do regionu więcej wojsk zarówno sił lądowych, jak i powietrznych. Więcej żołnierzy zostanie też wysłanych na Litwę, jako sygnał, że jesteśmy razem z naszymi partnerami – powiedziała Lambrecht.Minister nie skomentowała planu rozmieszczenia dodatkowych sił. – Nie mogę powiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądać, musimy przygotować plan – dodała.Międzynarodowy batalion NATO stacjonuje w miejscowości Rukła (lit. Rukla) w okręgu kowieńskim na Litwie. Niemcy stanowią ponad połowę z około 1500 żołnierzy. Poza nimi są to Belgowie, Czesi, Luksemburczycy, Holendrzy i Norwedzy.W związku z napiętą sytuacją w regionie w ubiegłym tygodniu Niemcy wzmocnili batalion dodatkowo 360 wojskowych. Na Litwę dostarczono artylerię, przybyły oddziały rozpoznawcze i medycy z jednostek wojskowych w Niemczech. Norwegia postanowiła przysłać dodatkowo 50 żołnierzy.