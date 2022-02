Decyzje ws. Nord Stream 2 to nadal „za mało”? Reakcje Ukrainy i USA

Ukraińcy nie kryją zadowolenia z faktu zawieszenia przez Niemcy certyfikacji Nord Stream 2. Podobne sygnały płynął ze Stanów Zjednoczonych: rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki zasugerowała, że decyzja ta była owocem „bliskich konsultacji” z USA. Jednak zdaniem ambasadora Ukrainy w Berlinie to jeszcze „za mało, by powstrzymać Władimira Putina przed inwazją”.

Niemcy wstrzymują certyfikację Nord Stream 2 Wstrzymujemy certyfikację Nord Stream 2 z powodu ostatnich działań Rosji – poinformował kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Jak powiedział, to dopiero... zobacz więcej

Przypomnijmy – powodem wstrzymania projektu było formalne uznanie przez Rosję dwóch separatystycznych regionów we wschodniej Ukrainie.



Czytaj więcej w raporcie: Rosja dokonuje inwazji na Ukrainę



„Z zadowoleniem przyjmujemy tę decyzję rządu federalnego i oświadczenia kanclerza federalnego” – powiedział ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk w rozmowie z „Bildem”.



Dyplomata wciąż jednak widzi potrzebę działania: „Chcieliśmy, aby ten krok – i wiele innych – został wprowadzony dużo wcześniej, aby zapobiec strasznemu scenariuszowi, który mamy teraz”.



„Zatrzymanie Nord Stream 2 jest słuszne, ale to wciąż za mało, by powstrzymać Putina przed tą wielką inwazją” – podkreśla Melnyk.

Nocne konsultacje USA-Niemcy

Ławrow: Ukraina nie ma prawa do suwerenności Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zakwestionował prawo Ukrainy do suwerenności – donosi agencja Interfax. Jego zdaniem od 2014 r.... zobacz więcej

Także USA przyjęły z zadowoleniem decyzję Niemiec o wstrzymaniu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2 – powiedziała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki.

„Prezydent (Joe) Biden jasno określił, że jeśli Rosja napadnie na Ukrainę, będziemy działać wspólnie z Niemcami, by zapewnić, że Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony. W nocy blisko konsultowaliśmy się z Niemcami i z zadowoleniem przyjmujemy ich ogłoszenie” – napisała Psaki na Twitterze.



Zapowiedziała, że administracja USA ogłosi we wtorek własne sankcje przeciwko Rosji.





„Putin zagraża międzynarodowemu porządkowi”

Z kolei szefowa ambasady USA na Ukrainie Kristina Kvien oświadczyła we wtorek, że wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina o Ukrainie i narodzie ukraińskim były niedorzeczne i odzwierciedlały spaczoną wizję. Jej zdaniem działania Putina zagrażają nie tylko Ukrainie, lecz całemu międzynarodowemu porządkowi, którzy utrzymuje globalny pokój i bezpieczeństwo od II wojny światowej.– Nadal koordynujemy działania z naszymi sojusznikami i partnerami, by podjąć dodatkowe kroki w odpowiedzi na te niesprowokowane i niedopuszczalne działania Rosji – dodała.