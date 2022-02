Węgry rozmieszczą wojska przy granicy z Ukrainą

Węgry rozmieszczą siły wojskowe w pobliżu swej granicy z Ukrainą – zapowiedział we wtorek na rządowym profilu na Facebooku minister obrony Węgier Tibor Benkoe. Premier kraju Viktor Orban zapewnił w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Węgry w ramach skoordynowanej reakcji poprą wspólne wysiłki unijne mające na celu rozwiązanie sytuacji.

„Armia węgierska rozmieści jednostki we wschodniej części kraju. Ze względu na kryzys ukraińsko-rosyjski ważna jest zarówno ochrona naszej granicy, jak i przygotowanie się do działań humanitarnych” – oznajmił Benkoe. Jak zaznaczył, „bezpieczeństwo Węgier jest najważniejsze; wzmocnimy granicę ukraińsko-węgierską”.



Podczas wizyty w mieście Szentendre minister poinformował, że na porannym posiedzeniu gabinetu bezpieczeństwa narodowego premier Viktor Orban dał resortowi obrony zadanie, by zapobiec przedostaniu się na terytorium Węgier grup zbrojnych czy wykonywaniu na Węgrzech jakichkolwiek manewrów.



Benkoe zapewnił, że Węgrzy nie mają się czego bać, ale należy zachować ostrożność i siły zbrojne muszą się przygotować na każdą ewentualność.





„Do działalności militarnej może dojść nie tylko na wschodzie Ukrainy”

Węgry poprą kroki unijne dotyczące Ukrainy

źródło: pap

Według ministra sytuacja na Ukrainie eskaluje i do działalności militarnej może dojść nie tylko na wschodzie Ukrainy, ale może ona również przesunąć się w kierunku Kijowa czy Zakarpacia.Przeczytaj też: Wicepremier Kaczyński o armii: Musi być na tyle silna, by do ataku nie doszło [WIDEO] Orban powiedział, że Węgry jako sąsiad Ukrainy z zaniepokojeniem obserwują rozwój wydarzeń w tym kraju. Oświadczył, że rząd węgierski prowadzi stale uzgodnienia z zachodnimi sojusznikami w ramach skoordynowanej reakcji na kryzys.