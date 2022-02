Partner Wojciecha O. aresztowany po wiecu w Bydgoszczy. „Wymachiwał bronią” i groził śmiercią

Marcin O., zatrzymany w sobotę po wiecu w Bydgoszczy, został aresztowany na trzy miesiące – dowiedział się portal tvp.info. To kolega patostreamera Wojciecha O., aresztowanego wcześniej za grożenie politykom śmiercią.

Marcin O. został zatrzymany w sobotę po występie na wiecu zwolenników Wojciecha O., który od trzech tygodni przebywa w areszcie.





Kolejny skandal na wiecu w Bydgoszczy

Zarzuty i areszt

źródło: portal tvp.info

Podczas sobotniego wiecu w Bydgoszczy O. wyciągnął pałkę krzycząc, że „znajdzie się kij na poselski ryj”. Jak relacjonują lokalne media, odnosił się przy tym do polityków Lewicy, m.in. posłanki Marceliny Zawiszy. Krzyczał, „chcę ich zabić” – zaznaczając, że cytuje Wojciecha O.W czasie wiecu Marcin O. wyciągnął także przedmiot przypominający pistolet, domagając się dostępu do broni i grzmiąc o strzelaniu do ludzi. – Śmierć wrogom Polski, śmierć wrogom ojczyzny – skandował.Wcześniej na podeście pojawił się m.in. Piotr Rybak, znany ze spalenia kukły Żyda.Marcin O. został zatrzymany w sobotę, a w poniedziałek usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe zarzuty stosowania gróźb karalnych wobec osób o określonych poglądach politycznych oraz publicznego pochwalania przestępstw, których dopuścił się Wojciech O.We wtorek, na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt – potwierdziła w rozmowie z portalem tvp.info prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.