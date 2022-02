Kiedy mija ostateczny termin na złożenie PIT-28? MF przypomina

W poniedziałek, 28 lutego br. mija termin złożenia zeznania PIT-28 - przekazało we wtorek Ministerstwo Finansów. Zeznanie można złożyć elektronicznie i otrzymać szybszy zwrot nadpłaty podatku; w PIT-28 można przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego – dodano.

„Termin na złożenie zeznania PIT-28 jest krótszy niż w przypadku innych zeznań i upływa 28 lutego 2022 r.” – poinformował resort finansów we wtorkowym komunikacie.





Szybszy zwrot nadpłaty podatku

Jak dodano,Ponadto, rozliczając się na formularzu PIT-28, można korzystać z ulg i odliczeń oraz przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego.MF przypomina, że zeznanie PIT-28 jest przeznaczone dla podatników, którzy w 2021 r. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych: z pozarolniczej działalności gospodarczej; z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Jak podało ministerstwo, zeznanie PIT-28 oraz PIT-28S (składane przez przedsiębiorstwo w spadku), składa się w terminie od 15 lutego do 28 lutego 2022 r. Zeznania PIT-28 za 2021 r. złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego 2022 r.



„Kwotę należnego ryczałtu za grudzień (lub ostatni kwartał) 2021 r. należy wpłacić przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania PIT-28, tj. do 28 lutego 2022 r.” - czytamy.



MF przypomina, że termin zwrotu nadpłaconego podatku z PIT-28 zależy od daty oraz sposobu jego złożenia: w przypadku zeznań złożonych w formie papierowej – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania; w przypadku zeznań złożonych w formie elektronicznej – nadpłata zwracana jest w terminie do 45 dni od dnia złożenia zeznania.