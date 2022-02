Miedwiediew odpowiada Niemcom. Straszy podwyżką cen gazu

„Witamy w nowym, wspaniałym świecie, gdzie Europejczycy już za bardzo niedługo będą płacić 2 tys. euro za 1 tys. metrów sześciennych gazu” – tak Dmitrij Miedwiediew skomentował decyzję kanclerza Niemiec Olafa Scholza o wstrzymaniu certyfikacji Nord Stream 2.

ROSJA DOKONUJE INWAZJI NA UKRAINĘ



Szef rządu RFN zadecydował o wstrzymaniu certyfikacji drugiej nitki rosyjsko-niemieckiego gazociągu w reakcji na agresję Rosji na Ukrainę .

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!