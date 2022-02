Kaczyński jednoznacznie o sankcjach. Wskazuje na Putina i oligarchów

Wicepremier Jarosław Kaczyński jest za „potężną dawką sankcji” po ataku Rosji na Ukrainę. Prezes PiS we wtorek na konferencji prasowej ocenił, że sankcje powinny objąć także rosyjskiego przywódcę Władimira Putina i rosyjskich oligarchów.

Wicepremier Jarosław Kaczyński uważa, że już pierwsze sankcje, które będą nałożone na Rosję w obliczu agresji na Ukrainę, powinny być potężne i działać do skutku. W jego opinii, pokaże to społeczeństwu rosyjskiemu, że podboje to nie jest metoda współczesnego świata. Powinny dotknąć także realizacji projektu Nord Stream 2.





Sankcje dotkną Putiną?

źródło: TVP Info, PAP

– To są sankcje w sferze finansów, to szereg sankcji osobistych – w moim przekonaniu powinny one obejmować samego Putina, wycofanie się z dużych imprez sportowych w Rosji – dodał.Przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej zapowiadają sankcje finansowe wobec Rosji. Charles Michel i Ursula von der Leyen opublikowali zakres możliwych restrykcji. Mowa jest o ograniczeniu Rosji dostępu do rynków i usług kapitałowych i finansowych w Unii Europejskiej. W pakiecie jest także propozycja objęcia sankcjami banków, które finansują rosyjskie operacje wojskowe.W poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu separatystycznych „republik ludowych” – Donieckiej i Ługańskiej na wschodzie Ukrainy. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją.Rosyjski prezydent wygłosił w poniedziałek wieczorem ponadgodzinne orędzie, w którym nazwał Ukrainę „nieodłączną częścią” historii Rosji i jej przestrzeni kulturowej. Jak podał we wtorek w nocy Reuters, Putin wydał rozkaz wojskom rosyjskim wkroczenia na terytorium wschodniej Ukrainy.