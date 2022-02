Wicepremier Kaczyński o armii: Musi być na tyle silna, by do ataku nie doszło [WIDEO]

Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do tej sytuacji, która jest obecnie; siłami, które będą zdolne odeprzeć atak i które będą na tyle silne, by do tego ataku nie doszło – mówił wicepremier Jarosław Kaczyński po obradach rządu. Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o obronie ojczyzny.

Wicepremier Kaczyński podczas konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu mówił, że projektowana ustawa ma nie tylko uporządkować bardzo dziś zagmatwane prawo odnoszące się do kwestii obrony państwa – znosi 14 ustaw – ale ma stworzyć podstawy prawne i instrumenty finansowe dla radykalnej rozbudowy naszej armii. – Zarówno jeżeli chodzi o jej skład osobowy, jej wielkość, jak i jeżeli chodzi o jej uzbrojenie – mówił.



Kaczyński zaznaczył, że przygotowując tę ustawę bezpośrednio w MON pod kierownictwem ministra Mariusza Błaszczaka, a generalnie w Komitecie Bezpieczeństwa, „nie zdawaliśmy sobie sprawy, że w momencie jej ostatecznego przyjmowania przez rząd będziemy mieli agresję na Ukrainę”. Dlatego – zaznaczył – dziś nie trzeba tłumaczyć, dlaczego ta ustawa jest tak potrzebna.



– Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do tej sytuacji, która dzisiaj jest. To znaczy, siłami, które będą zdolne odeprzeć atak i które będą na tyle silne, by do tego ataku nie doszło. By ich siła odstraszająca wystarczyła, aby do takiego ataku zniechęcić – mówił Kaczyński.

źródło: TVP Info, IAR

Wicepremier zaznaczył, że jeśli będzie taka potrzeba, projekt będzie procedowany na „nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu, a jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to tydzień później ta ustawa. – Jeśli okoliczności będą sprzyjające, to mamy nadzieję, że zostanie także przeprowadzone drugie i trzecie czytanie, więc będzie możliwość uchwalenia ustawy – dodał.