Donald Tusk na nartach? Tajemnicza odpowiedź Borysa Budki [WIDEO]

We wtorek internet obiegły informacje, że Donald Tusk nie komentuje wydarzeń na Ukrainie, bo pojechał na narty. Portal tvp.info zapytał o to rzecznika PO Jana Grabca, ale ten nie odpowiedział na nasze wiadomości. Z kolei Borys Budka zaznaczył, że nie wie, co Tusk robi w tej chwili, ale, mają zaplanowane spotkanie.

Sytuacja w Europie jest ekstremalnie napięta. Władimir Putin ogłosił w poniedziałek niepodległość tzw. Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej i rozpoczął inwazję.



W tym czasie media społecznościowe obiegła informacja, że w tak ważnym momencie szef Europejskiej Partii Ludowej i Platformy Obywatelskiej Donald Tusk jest na nartach.



Aby zweryfikować te informacje, portal tvp.info zwrócił się do rzecznika PO. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy w poniedziałek i wtorek szef Platformy przebywał w Warszawie, ale Jan Grabiec nie odpowiedział na nasze pytania.



Z kolei zapytany w Sejmie o tę sprawę przez redaktora TVP szef klubu KO Borys Budka stwierdził: „Wszyscy widzieliśmy tweety Donalda Tuska”. Co ciekawe, konferencja PO odbywała się o godz. 13:20, a wpisy Donalda Tuska zostały zamieszczone zaledwie 7 minut wcześniej. Przedtem, chociaż agresja Rosji nastąpiła już w poniedziałek, Tusk w żaden sposób nie był aktywny i nie komentował sprawy.

– Nie wiem, co Donald Tusk robi w tej chwili. Wiem jedno, że dzisiaj wspólnie z moimi kolegami, wybitnymi ekspertami mamy spotkanie z Donaldem Tuskiem właśnie w sprawach Ukrainy tutaj w Warszawie. Ta aktywność jest i będzie tak jak zawsze w sprawach międzynarodowych – powiedział Borys Budka.



Dopytywany, czy Donald Tusk przebywał w ostatnich dniach na wakacjach stwierdził, że skoro nie ma pytań od dziennikarzy niezwiązanych z Telewizją Polską, to kończy konferencję.



Politycy PO nie chcieli komentować sprawy. Mimo rosyjskiej agresji, nie informowali, gdzie jest Donald Tusk. Zapowiedzieli jedynie, że w środę rano udzieli wywiadu stacji TVN.