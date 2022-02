Wielka Brytania nakłada sankcje na Rosję

Wielka Brytania nakłada sankcje na pięć rosyjskich banków i trzy osoby fizyczne – ogłosił premier Boris Johnson. I od razu zapewnił, to dopiero początek.

Wielka Brytania we wtorek nałożyła sankcje na pięć rosyjskich banków i trzech oligarchów rosyjskich, w tym Giennadija Timczenkę, po tym, jak prezydent Władimir Putin nakazał rozmieszczenie wojsk w dwóch separatystycznych regionach we wschodniej Ukrainie. Timczenko jest bliskim sojusznikiem Putina.



– To pierwsza transza, pierwsza zapora tego, na co jesteśmy gotowi – powiedział premier Boris Johnson w brytyjskim parlamencie.



Odniósł się on też do sankcji nałożonych na osoby indywidualne. – Wszelkie aktywa, które posiadali w Wielkiej Brytanii, zostaną zamrożone, a osoby, których to dotyczy, zostaną objęte zakazem podróżowania tutaj – powiedział Johnson.



Jak wskazał, banki objęte sankcjami to: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank i Black Sea Bank.

– Musimy teraz przygotować się naniższej izbie w brytyjskim parlamencie. – Putin stwarza pretekst do ofensywy na pełną skalę – ocenił.Johnson stwierdził, że „jeśli sytuacja się nie zmieni, to najlepsze wysiłki Zachodu w celu uniknięcia konfliktu mogą być podejmowane na próżno”.

źródło: Agencja Reutera, PAP

Jak wskazuje Agencja Reutera, Wielka Brytania zagroziła odcięciem rosyjskim firmom dostępu do dolarów amerykańskich i funtów brytyjskich, blokując im możliwość pozyskiwania kapitału w Londynie.