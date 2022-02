Rosja straci finał Ligi Mistrzów? „To niemal pewne”

Najpierw „The Times”, a później BBC potwierdziły, że UEFA rozpoczęła rozmowy w sprawie odebrania Rosji finału Ligi Mistrzów. Mecz, który pierwotnie miał zostać rozegrany na Gazprom Arenie w Sankt Petersburgu, ma się odbyć na słynnym Wembley w Londynie.

Jak donosi BBC, „to niemal pewne, że UEFA odbierze Rosji organizację tegorocznego finału”. Władze europejskiej federacji nie chcą czekać na rozwój sytuacji na Ukrainie i już teraz korzystają z wszelkich narzędzi, by wyrazić potępienie dla działań Kremla.



Liczą się też z niebezpieczeństwem, zarówno realnym, jak i wizerunkowym, związanym z rozgrywaniem spotkania w obszarze objętym wojną. Inna rzecz to logistyka — przygotowanie takiego wydarzenia nie odbywa się z dnia na dzień, stąd konieczność szybkiego wskazania „nowego domu” dla tegorocznego finału.



Anglicy, którzy kilka miesięcy wcześniej gościli u siebie ostatni mecz piłkarskich mistrzostw Europy, mają nadzieję, że i tym razem UEFA zwróci się właśnie do nich.



Finał Ligi Mistrzów zaplanowano na 28 maja.



Wcześniej, bo już na początku marca, domowy mecz w 1/8 finału Młodzieżowej Ligi Mistrzów ma rozegrać Dynamo Kijów. Trwają rozmowy z klubem na temat zmiany terminu lub miejsca spotkania.