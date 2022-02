„Donald Tusk pojechał na narty?” Zamieszanie w sieci

Władimir Putin w poniedziałek rozpoczął inwazję, a czołowi politycy komentują skandaliczny atak Rosji na Ukrainę. Tymczasem szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk długo milczał. „Dochodzą słuchy, że król Europy i szef EPL wypoczywa na nartach. Prawda to?” – pytali internauci i politycy. Tusk nie odpowiedział na ich pytania, ale zamieścił w sieci krótki wpis.

„Najpoważniejszy od lat konflikt u granic Europy, potężny kryzys dyplomatyczny, a dochodzą słuchy, że król Europy Donald Tusk szef EPL wypoczywa na nartach. Prawda to!? Gdzie jest Tusk” – zapytał na Twitterze poseł PiS Rafał Bochenek.



Lider Platformy Obywatelskiej chętnie komentuje bieżące wydarzenia i zabiera głos w sieci. Tym razem milczał, chociaż rosyjska inwazja postawiła na równe nogi większość światowych liderów politycznych.



„Ale to nie jest prawda, że Donald Tusk pojechał na narty?” – pytali internauci. „Czy PO może oficjalnie odnieść się do pogłosek, jakoby jej lider w czasie wybuchu wojny i największego kryzysu po II wojnie światowej wybrał się na narty?” – apelowali.



Portal tvp.info zapytał więc o te plotki rzecznika PO Jana Grabca. Ponieważ ciężko w nie uwierzyć, chcieliśmy je szybko zdementować. Politycy Platformy nie odpowiedzieli jednak na nasze pytania, gdzie w poniedziałek i we wtorek przebywa Donald Tusk.

Z kolei wiceszef ministerstwa klimatu Jacek Ozdoba zażartował: „Wszystkim ciekawym, dlaczego szef największej frakcji w Parlamencie Europejskim milczy, oświadczam, że

„Wczoraj wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium Ukrainy i od tej pory Donald Tusk nadal milczy” – dodał Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM.



„Ostatnie wpisy zamieszczone na jego polskojęzycznym profilu TT są ostrą krytyką nie władz Rosji, tylko… Polski. To niezwykle przykre i wymowne. Czyżby czekał na instrukcje?” – skomentował.



„Tusk nie lekceważy, wypowie się w poniedziałek. Za tydzień” – zażartował Wojciech Biedroń, publicysta „Sieci”.



Użytkownicy sieci przypominają, że gdy Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, równie szybko i niespodziewanie zniknął mediom z oczu. Jak się później okazało, odpoczywał wtedy w Chorwacji.



Cytują również artykuły z 2011 r., gdy pisano: „Tusk uciekł od problemów, jeździ na nartach”, a także z 2013 r.: „Premier spędza urlop we włoskich Dolomitach, gdzie tradycyjnie szusuje na nartach”.



Co na to politycy PO? „Od rana nie wystąpił ani premier, ani prezydent, ani osławiony pracowitością wicepremier ds. bezpieczeństwa. Wszyscy oni czekają, jak Tusk coś powie. Fajni ci rządzący” – skomentował Bartłomiej Sienkiewicz.

Tusk: Nasza odwaga powstrzyma agresora

At a time when Russia brazenly annexes Ukrainian territories, Europe must remember that only our courage and tenacity will stop the aggressor. I believe we will uphold these values in this trying time; I will do everything in my power to make it so. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) February 22, 2022

Najpoważniejszy od lat konflikt u granic Europy, potężny kryzys dyplomatyczny, a, dochodzą słuchy, że król Europy @donaldtusk , szef EPL wypoczywa na nartach... Prawda to ⁉️ Gdzie jest @donaldtusk ⁉️ #maderalevelhard — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) February 22, 2022

Wszystkim ciekawym dlaczego szef największej frakcji w Parlamencie Europejskim @donaldtusk milczy oświadczam, że musi najpierw skonsultować tweeta z niemieckimi politykami. — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) February 21, 2022

Jak tam wnuki, panie @donaldtusk, bo o Rosję i zabór Ukrainy nie ma sensu pytać? — Stanisław Janecki (@St_Janecki) February 22, 2022

Wczoraj wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium Ukrainy i od tej pory D. Tusk nadal milczy. Ostatnie wpisy zamieszczone na jego polskojęzycznym profilu TT, są ostrą krytyką nie władz Rosji tylko…Polski. To niezwykle przykre i wymowne. Czyżby czekał na instrukcje? — Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) February 22, 2022

Co chcecie żeby on teraz powiedział/napisał? Jakie to będzie miało znaczenie?#Tusk pic.twitter.com/8GdjwooIn1 — Krzysztof Kossowski ���� (@K_Kossowski) February 22, 2022

Czy PO może oficjalnie odnieść się do pogłosek, jakoby jej lider ("Człowiek Kremla w Warszawie,") I szef EPL w czasie wybuchu wojny i największego kryzysu po 2 wojnie światowej wybrał się na narty a jej europosłowie lobbują dziś w Brukseli za sankcjami na... Polskę ���� — Stefan Wójcik���� (@Szczery2015) February 22, 2022

Ale to nie jest prawda, że Donald Tusk pojechał na narty? — Emilia Kamińska (@EmiliaKaminska) February 22, 2022

„Chcemy dialogu z Rosją, taką jaką ona jest” - ogłosił w expose nowy premier Donald Tusk 23.11.2007 r. i rozpoczął „dobrą zmianę w tej kwestii”. Dziewięć miesięcy później zaczęła się rosyjska inwazja na Gruzję. pic.twitter.com/HVHMWHHUE1 — Samuel Pereira (@SamPereira_) February 21, 2022

A Tusk to co? Przelicza ile palet pieniędzy stracą Niemcy na NS2? — Jacek Liziniewicz (@Liziniewicz) February 22, 2022

Jak dla mnie to Donald Tusk może milczeć w każdej sprawie. Zupełnie nie interesuje mnie zdanie tego polityka. — Lidia Lemaniak (@LLemaniak) February 22, 2022

Czyżby i tym razem @donaldtusk uciekł od problemów i wyjechał na wypoczynek w Dolomity pojeździć na nartach i palić cygara? �� pic.twitter.com/ag3wYfh95x — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) February 22, 2022

źródło: Portal tvp.info

Ostatecznie po godz. 13 na profilu Donalda Tuska na Twitterze pojawił się wpis o treści:„W czasie, gdy Rosja bezczelnie anektuje terytoria ukraińskie, Europa musi pamiętać, że tylko nasza odwaga i wytrwałość powstrzymają agresora. Wierzę, że w tym trudnym czasie utrzymamy te wartości. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak było”.Polityk PO nie spotkał się jednak z dziennikarzami i nie odniósł do plotek ws. tego, gdzie obecnie przebywa.