Morawiecki: Putin stara się naruszyć porządek zrealizowany po 1989 r.

Prezydent Rosji Władimir Putin narusza to, co po 1989 r. udało się zrealizować, co na skutek tamtych zmian geopolitycznych stało się faktem; stara się naruszyć ten porządek – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się narada z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów i szefów służb. Morawiecki po spotkaniu zwrócił uwagę, że Rosja narusza suwerenność Ukrainy.



– Nasi pradziadowie chcieli, aby między Polską a Rosją było kilka państw suwerennych, niepodległych, demokratycznych, wolnych, żyjących w spokoju i dobrobycie – mówił premier.



– Władimir Putin narusza to, co po 1989 r. udało się zrealizować, co na skutek tamtych zmian geopolitycznych stało się faktem. Dzisiaj prezydent Putin i Rosja stara się naruszyć ten porządek; powinniśmy robić wszystko, żeby nie pozwolić na taką agresywną politykę – podkreślił Morawiecki.



Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że „musimy rozmawiać o naszej architekturze bezpieczeństwa w naszym gronie i z naszymi sojusznikami”.



– Dzisiaj armia rosyjska jest na Białorusi, i wiele wskazuje na to, że może się nie wycofać. To wymaga podjęcia przez nas odpowiednich kroków, jeśli chodzi o politykę obronną, również wymaga w naszym przekonaniu działań ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział Duda.

Podkreślił, że wschodnia flanka NATO musi zostać wzmocniona i „co do tego nikt na wschodniej flance nie ma żadnych wątpliwości”. – W każdym razie – działamy – dodał prezydent.



Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że podczas narady zajmowano się „tym, co będzie w przyszłości – zarówno obecną sytuacją, jak i sprawami związanymi z rozwojem sytuacji, nie tylko na Ukrainie, ale w ogóle w tej części Europy”.



Dodał, że rozmawiano o „konieczności budowania realnych sojuszy opartych o siły zbrojne”, a także o sprawach „poważnej rozbudowy naszych sił zbrojnych”. – Takie są czasy i potrzeby. Musimy na te potrzeby odpowiedzieć. (...) Polska musi być bezpieczna. Ukraina musi być ocalona – podkreślił Kaczyński.



Stwierdził też, że potrzeba ocalenia Ukrainy wynika ze strategicznego interesu Polski i całej Europy.

Wicepremier Jarosław Kaczyński w #BBN: Podczas narady były podnoszone kwestie związane z oceną tej sytuacji i możliwymi scenariuszami. Zajmowaliśmy się obecną sytuacją i sprawami związanymi z dalszym rozwojem nie tylko na Ukrainie, ale w ogóle w tej części Europy i z naszą rolą. pic.twitter.com/I0yd3ocDdh — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 22, 2022

źródło: TVP Info, PAP

– To kwestia obowiązywania w skali globalnej prawa międzynarodowego. Jeżeli to, co robi Putin, będzie tolerowane, będzie to oznaczało, że są państwa, które nie muszą przestrzegać prawa międzynarodowego ani żadnych ustalonych w świecie cywilizowanym reguł.– powiedział prezes PiS.Kaczyński dodał, że „starcia w skali europejskiej i światowej tak się zaczynały”.– Mamy nadzieję, że inni, przede wszystkim nasi sojusznicy, to zrozumieją i że zrozumieją to także władze rosyjskie, że zrozumie to także sam Putin – powiedział.