„Targowica!” Co opozycja robi w chwili zagrożenia wojną?

Liderzy Platformy Obywatelskiej pochwalili się w sieci, że zaczynają spotkanie z przedstawicielami PE ws. praworządności w Polsce. „Targowica w świetle reflektorów” – komentują użytkownicy sieci. Ich zdaniem donoszenie Brukseli na Polskę to jeden z najlepszych scenariuszy, jakich mógł się spodziewać Władimir Putin. Mocne komentarze opublikowali już także politycy PiS.

„Z Borysem Budką zaczynamy spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego na temat praworządności i konsekwencji pseudo orzeczenia Trybunału Przyłębskiej dot. wyższości prawa polskiego nad europejskim” – napisała na Twitterze Kamila Gasiuk–Pihowicz. Komisja LIBE (Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) ma być w Polsce do środy.



„Dzisiaj, w tym konkretnym kontekście geopolitycznym, dla opozycji to jest zadanie numer jeden?!” – zapytał wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.



„Podważanie legalności instytucji państwowych i osłabianie krajowego porządku prawnego. Ktoś wspominał coś o Marine Le Pen (która potępiła dziś decyzję Putina) i sojusznikach Rosji?” – zapytał dyplomata.



O co chodzi? Atakowana za prorosyjskość kandydatka na prezydenta Francji stwierdziła we wtorek rano, że inwazja Rosji to „niezwykle godny pożałowania akt”. Tymczasem szef PO Donald Tusk wciąż nie odnosi się do sprawy, choć wylewa się na niego fala krytyki za wsparcie Europejskiej Partii Ludowej dla projektu Nord Stream 2.

Dzisiaj, w tym konkretnym kontekście geopolitycznym, dla opozycji to jest zadanie numer jeden ❓❓❗

Podważanie legalności instytucji państwowych i osłabianie krajowego porządku prawnego.

Ktoś wspominał coś o M. Le Pen (która potępiła dziś decyzję Putina) i sojusznikach Rosji? https://t.co/CLFQ0UHo2u — S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) February 22, 2022

Najważniejszy problem opozycji. Przekonać Parlament Europejski, że Kaczyński jest gorszy od Putina. W myśl zasady "Europa powinna patrzeć na Warszawę a nie Aleppo" https://t.co/p31qAlJEof — Jacek Liziniewicz (@Liziniewicz) February 22, 2022

Jedźcie do Niemiec do kanclerza zapytać jak długo jego kraj będzie sponsorował łamanie praw człowieka przez Putina. https://t.co/VzP4pp7k8r — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) February 22, 2022

A tymczasem totalni... ("podczas kryzysów strzeżcie się agentur") https://t.co/9RZ5rtBEno — Joanna Lichocka (@JoannaLichocka) February 22, 2022

Jakby ktokolwiek wierzył w bajki, że rząd Morawieckiego jest prorosyjski niech zobaczy co opozycja robi w trudnych czasach. https://t.co/WYwBqeflmP — Jarosław Królak (@KrolakJa) February 22, 2022

Wojna za granicami Polski a wy co tu robicie ? Pik pik pik..jak was nazwać ? Pik pik pik i słowami waszej idolki..pik pik pik https://t.co/4D1yU57W0u — Margaritka (@margaritmariola) February 22, 2022

Targowica w świetle reflektorów https://t.co/vRyylFYKnb — 1 Maud Puternicka (@puternicka) February 22, 2022

To jest timing doskonały https://t.co/SCh9LQGirJ — Ufka (@ufka2) February 22, 2022

źródło: Portal tvp.info

„Najważniejszy problem opozycji. Przekonać Parlament Europejski, że Kaczyński jest gorszy od Putina. W myśl zasady: Europa powinna patrzeć na Warszawę, a nie Aleppo" – dodał Jacek Liziniewicz z „Gazety Polskiej Codziennie”.„Jedźcie do Niemiec do kanclerza zapytać, jak długo jego kraj będzie sponsorował łamanie praw człowieka przez Putina” – zaproponował nawiązując do Nord Stream 2 Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu.„A tymczasem totalni... (podczas kryzysów strzeżcie się agentur)” – zacytowała posłanka PiS Joanna Lichocka.„Gdyby ktokolwiek wierzył w bajki, że rząd Morawieckiego jest prorosyjski, niech zobaczy, co opozycja robi w trudnych czasach” – dodają internauci.Jak oceniają, „takie spotkania będą, nawet jeżeli Warszawa będzie oblężona przez wojska rosyjskie”.Zobacz także: Ławrow: Ukraina nie ma prawa do suwerenności „Przezabawna sytuacja. Realnie zagrożona jest wschodnia granica Unii Europejskiej, która to Unia jest opieszała w stanowczych decyzjach, by obronić swoje granice, a pani Gasiuk-Pihowicz w tym czasie dyskutuje o tym, że prawo unijne stoi ponad narodowym” – dodają.