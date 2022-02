USA wprowadziły sankcje za uznanie separatystycznych „republik”

USA w poniedziałek wprowadziły sankcje w związku z uznaniem przez Rosję niepodległości dwóch separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Jeszcze we wtorek swój pakiet sankcji ma ogłosić Wielka Brytania. Tego dnia odbędzie się również spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów UE, podczas którego spodziewane jest przyjęcie europejskich sankcji.

W poniedziałek wieczorem prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie zakazujące handlu i inwestowania w samozwańczych „republikach ludowych” w ukraińskim Donbasie. Dokument zabrania obywatelom i zarejestrowanym w USA podmiotom angażowania się w jakiekolwiek transakcje finansowe z „republikami” oraz prowadzenia z nimi wymiany handlowej.



Decyzja amerykańskiego przywódcy była odpowiedzią na podpisanie przez prezydenta Rosji Władimira Putina w poniedziałek dekretu o uznaniu niepodległości tzw. Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁGR) Republiki Ludowej, powołanych przez prorosyjskich separatystów na zajmowanych przez nich terenach ukraińskiego Donbasu.



Dodatkowo rozporządzenie Bidena pozwala na objęcie sankcjami jakichkolwiek osób działających na terenie parapaństw, ich przywódców i urzędników, a także osób łamiących nałożone przez USA ograniczenia lub z nimi powiązanych.

Biały Dom zapowiedział wcześniej, że wprowadzone rozporządzeniem obostrzenia nie wyczerpią odpowiedzi USA na uznanie przez Rosję niepodległości tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Kolejne kroki zostaną podjęte we wtorek w koordynacji z sojusznikami, choć na razie nie jest jasne, czego będą dotyczyć.

Wysoki rangą przedstawiciel administracji zasugerował jednak w poniedziałek – nie mówiąc tego wprost – że uznanie donbaskich „republik” i wkroczenie na ich teren rosyjskich wojsk prawdopodobnie nie uruchomi serii dotkliwych sankcji finansowych, które USA zapowiadały w razie „dalszej agresji” Rosji przeciwko Ukrainie.



Sankcje były jednym z tematów rozmów, które Biden przeprowadził w poniedziałek m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz przywódcami Francji i Niemiec, Emmanuelem Macronem i Olafem Scholzem.



We wtorek na rozpoczynającym się o godz. 16 spotkaniu szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej powinna zapaść decyzja o przyjęciu sankcji wobec Rosji po uznaniu przez nią niepodległości separatystycznych republik w ukraińskim Donbasie – przekazało unijne źródło dyplomatyczne.





Opcją minimum unijnych restrykcji będą sankcje nałożone na konkretne osoby odpowiedzialne za uznanie DRL i ŁRL przez Moskwę oraz zamrożenie stosunków gospodarczych z obiema „republikami”.

– Na stole jest też kwestia poszerzenia sankcji gospodarczych, ale część krajów sprzeciwia się temu. Wskazują, że mogło by to doprowadzić do eskalacji stosunków z Rosją – przekazało unijne źródło. Dodało, że jeżeli polityczna decyzja w sprawie sankcji zapadnie jeszcze we wtorek, ich przyjęcie w Brukseli będzie już formalnością.



Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiedział po posiedzeniu rządu, że Wielka Brytania w trybie natychmiastowym nałoży sankcje, a ich szczegóły zostaną ogłoszone jeszcze tego samego dnia w Izbie Gmin. Johnson wyjaśnił, że wśród restrykcji znajdą się sankcje „przeciwko samej Rosji, wymierzone w rosyjskie interesy gospodarcze tak mocno, jak to tylko możliwe” i uderzające w „interesy gospodarcze, które wspierały rosyjską machinę wojenną”.



Brytyjski premier dodał, że będzie to „pierwsza fala” sankcji, a dalsze środki mogą zostać nałożone w przypadku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.





Premier Japonii Fumio Kishida oświadczył we wtorek, że jego kraj będzie uważnie przyglądać się rozwojowi sytuacji na Ukrainie i wspólnie z innymi krajami grupy G7 oraz społecznością międzynarodową pracować nad skoordynowaną odpowiedzią, w tym „silnymi sankcjami”.