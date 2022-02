Tragedia na przejeździe kolejowym w Rybniku. Nie żyje kierowca ciągnika

Mężczyzna prowadzący ciągnik rolniczy zginął w wyniku zderzenia z cofającym pociągiem towarowym na przejeździe kolejowym w Rybniku. Niegroźnie poszkodowany został też jeden z mężczyzn jadących pociągiem – przekazała policja.

Asp. Bogusława Kobeszko z rybnickiej komendy powiedziała, że do wypadku doszło przed godz. 9 przy ul. Kożdoniów w dzielnicy Chwałowice, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W traktor ciągnący przyczepę uderzył pociąg do rozładunku odpadów wydobywczych, wracający do kopalni.



– Ze wstępnych informacji wynika, że jadący ciągnikiem rolniczym wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg, którego maszynista wykonywał manewr cofania. W wypadku zginął kierujący ciągnikiem – dodała policjantka.



Po wypadku traktor niemal w całości znalazł się pod kołami tylnego wagonu, został zmiażdżony.



W wypadku niegroźnie ranny został też jeden z mężczyzn jadących pociągiem, doznał urazu nogi. – Gdy maszynista wykonywał manewr cofania, ten mężczyzna stał z tyłu pociągu – wyjaśniła Kobeszko. Obaj jadący pociągiem byli trzeźwi.



Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora, który zarządził już sekcję zwłok. Okoliczności tragedii będzie też wyjaśniała komisja zajmująca się wypadkami kolejowymi.



Czytaj także: Tragedia na Podkarpaciu. Mężczyzna wjechał ciągnikiem do stawu